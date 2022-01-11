Volvo будет выпускать больше кроссоверов, но не откажется от универсалов

Почти год назад, глава компании Volvo Хокан Самуэльссон, рассказывал изданию Autocar о том, что компания хочет отказаться от некоторых моделей S и V (седаны и универсалы), чтобы сосредоточиться на разработке кроссоверов, ведь 75% продаж компании приходится именно на семейство моделей XC. Теперь же топ-менеджер поведал, что седаны и универсалы останутся в модельном ряду, но их количество сократят.

По словам Самуэльссона, модели S и V нового поколения все же увидят свет и станут еще более привлекательными благодаря повышенному комфорту и улучшенной аэродинамике. Они станут оснащаться как традиционными моторами, так и электрическими силовыми установками. А для электромобиля хорошая аэродинамика крайне важна.

Напомним, что Volvo намерена перейти на электрокары, но не раньше конца этого десятилетия. При этом в названиях моделей цифр уже не будет. Их заменят на более звучные имена.