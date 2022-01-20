На сколько могут подорожать новые машины в России в 2022 году

Так, с учетом стоимости дополнительного оборудования, входящего в большинстве случаев в список обязательного оснащения, легковые автомобили подорожали в среднем на 23%, а легкие коммерческие — на 28%. Такие данные приводят аналитики компании Газпромбанк Автолизинг, оказывающей услуги финансирования для физических, юридических лиц и предпринимателей. При этом, что печально, в компании прогнозируют дальнейший рост рекомендуемых и реальных цен на транспортные средства, а также удорожание заемных средств. При этом — весьма существенно!

Эксперты проанализировали сложившийся «рынок продавца», когда к рекомендованным импортерами и производителями техники ценам в автосалонах добавляется стоимость дополнительных услуг и оборудования. По данным лизинговой компании, в подавляющем большинстве случаев ценники имеющихся в наличии или ожидающихся в поставке машин отличаются от рекомендованных на дополнительные 10—15%.

Чтобы продемонстрировать это, аналитики взяли за основу рейтинг «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) самых востребованных в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей моделей. И привели для сравнения цены на по договорам купли-продажи, содержащихся в лизинговых сделках с клиентами Газпромбанк Автолизинга.