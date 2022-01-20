На сколько могут подорожать новые машины в России в 2022 году

Так, с учетом стоимости дополнительного оборудования, входящего в большинстве случаев в список обязательного оснащения, легковые автомобили подорожали в среднем на 23%, а легкие коммерческие — на 28%. Такие данные приводят аналитики компании Газпромбанк Автолизинг, оказывающей услуги финансирования для физических, юридических лиц и предпринимателей. При этом, что печально, в компании прогнозируют дальнейший рост рекомендуемых и реальных цен на транспортные средства, а также удорожание заемных средств. При этом — весьма существенно!
Эксперты проанализировали сложившийся «рынок продавца», когда к рекомендованным импортерами и производителями техники ценам в автосалонах добавляется стоимость дополнительных услуг и оборудования. По данным лизинговой компании, в подавляющем большинстве случаев ценники имеющихся в наличии или ожидающихся в поставке машин отличаются от рекомендованных на дополнительные 10—15%.
Чтобы продемонстрировать это, аналитики взяли за основу рейтинг «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ) самых востребованных в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей моделей. И привели для сравнения цены на по договорам купли-продажи, содержащихся в лизинговых сделках с клиентами Газпромбанк Автолизинга.
– Большинство производителей и импортеров техники не видят восстановления поставок раньше 2023 года. Это означает, что до конца года дефицит новых машин, а вместе с ним и рост цен, сохранятся. По нашим оценкам, он составит очередные 10—15%. С учетом нынешнего «рынка продавца» можно прибавить к этому прогнозу еще столько же. Коврики в салон и багажник, сетки для радиаторов и защита картера, газовые упоры для капота и улучшенная шумоизоляция — все это в списке самого распространенного дополнительного оборудования и услуг. За год они также прибавили в цене — примерно 20%', — комментирует ситуацию Лилия Маркова, генеральный директор компании Газпромбанк Автолизинг.
Поэтому специалисты рекомендуют не откладывать с покупкой нового автов этом году, обращая внимание и на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ, от которой напрямую зависит стоимость заемных средств в автокредитовании и лизинге:
– В 1 квартале 2022 года ставка еще подрастет. С учетом того, что только с использованием кредитов — целевых и потребительских — сегодня реализуется около 60% легковых машин, можно сделать вывод: лучшего времени для обновления личных и корпоративных парков в этом году уже не будет, — резюмирует Лилия Маркова.