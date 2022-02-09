5 самых лучших кроссоверов за 1 500 000 рублей

Сейчас, имея в кармане 1,5 миллиона кровно заработанных, особо не разгуляться. Тем не менее, можно подобрать довольно интересные варианты и не жалеть о потраченных деньгах.

Renault Duster

Даже второе поколение «Дастера» остается одним из самым доступных на нашем рынке. Причем можно выбрать, как переднеприводный вариант, так и полноприводный.

За 1 175 000 рублей покупатель получит моноприводный автомобиль в комплектации Life, под капотом которого будет 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 114 л. с., работающий в паре с пятиступенчатый «механикой». «Плюшек» здесь немного, но зато есть усилитель руля, передние электростеклоподъемники и кондиционер. А полноприводную версию в мотором 117 л. с. можно купить минимум за 1 260 000 рублей.

Hyundai Creta

Новая «Крета» также подорожала в начале этого года. Цены на комплектации выросли в среднем на 60 000 рублей. Тем не менее, в нашу сумму укладывается моноприводный «кореец» в базовой комплектации. За 1 299 000 рублей покупатель получит 1,6-литровый мотор мощностью 123 л. с. и 6-ступенчатую «механику». В комплектации предусмотрен электроусилитель руля, кондиционер и даже небольшой сенсорный экран, а также базовая аудиосистема.

Kia Seltos

Seltos — cоплатформенный «Крете» кроссовер. Он дороже, но пока все еще остается доступным. За 1 429 900 ₽ можно купить «корейца» в базовой версии Classic со 123-сильным «атмосферником», механикой и передним приводом. Вариант с «автоматом» обойдется в 1 469 900 рублей. В комплектации есть электроусилитель руля, электростеклоподъемники, борткомпьютер, обогрев форсунок омывателя.