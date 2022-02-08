Как правильно парковать машину во дворе — передом или задом

Начнем с предупреждения. Независимо от того, как вы оставляете машину, сначала посмотрите наверх. Если автомобиль стоит так, что на него может упасть снег или сосулька с крыши, то его лучше переставить. Ведь упавшая даже с пятого этажа крыши снежная масса может просто смять легковушку. Удар будет такой силы, что структура кузова окажется очень сильно повреждена. Стойки не выдержат массы снега, и автомобиль придется списать в утиль. Восстановить геометрию уже не удастся.

Другая опасность на парковке — трактор, который чистит снег. Если машина долго стоит, то превращается в сугроб, который может задеть снегоуборщик. Из-за большого количества снега водитель не сможет точно определить, где у легковушки начинается бампер. В итоге пластик легко раскалывается о ковш или щетку коммунальной машины.

Кстати, нередко под автомобиль, который зимуют во дворе, кладут лопаты дворники. Мол, чтобы лишний раз их не таскать с собой. Ими они могут задеть провода лямбда-зонда или вовсе его сокрушить. Так что придется отправляться в сервис.