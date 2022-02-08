Как правильно парковать машину во дворе — передом или задом

Начнем с предупреждения. Независимо от того, как вы оставляете машину, сначала посмотрите наверх. Если автомобиль стоит так, что на него может упасть снег или сосулька с крыши, то его лучше переставить. Ведь упавшая даже с пятого этажа крыши снежная масса может просто смять легковушку. Удар будет такой силы, что структура кузова окажется очень сильно повреждена. Стойки не выдержат массы снега, и автомобиль придется списать в утиль. Восстановить геометрию уже не удастся.
Другая опасность на парковке — трактор, который чистит снег. Если машина долго стоит, то превращается в сугроб, который может задеть снегоуборщик. Из-за большого количества снега водитель не сможет точно определить, где у легковушки начинается бампер. В итоге пластик легко раскалывается о ковш или щетку коммунальной машины.
Кстати, нередко под автомобиль, который зимуют во дворе, кладут лопаты дворники. Мол, чтобы лишний раз их не таскать с собой. Ими они могут задеть провода лямбда-зонда или вовсе его сокрушить. Так что придется отправляться в сервис.
Что касается того, как парковать автомобиль — передом к выезду или задом, то мы склоняемся к первому варианту. Так машину будет легче завести, если у нее за ночь сел аккумулятор. Да и подступиться к батарее с проводами прикуривателя куда удобнее. Все же в большинстве своем АКБ находится под капотом, а не в багажнике авто. Меньше проблем и при эвакуации, если с машиной произошла какая-то серьезная поломка.
Удобнее и водителю, потому как не надо делать лишние телодвижения с утра, сдавая назад и разворачиваться. Тем более, утром просто лень чистить снег с боковых стекол, а это может привести к трагедии. При маневре по парковке может проходить ребенок, которого абсолютно не видно. Да и замерзшие парктроники на пешехода не среагируют. Наоборот, они будут постоянно пищать, и водитель подумает, что это электроника «ругается» на автомобили, стоящие по бокам.
Наконец, перед парковкой нужно осмотреть само место, где вы хотите оставить машину. Если получится так, что ведущие колеса окажутся на льду, то с утра рискуете тронуться с большими пробуксовками, а то и просить соседей подтолкнуть. Поэтому, если увидели лед, а машина у вас переденприводная, ставьте ее так, чтобы ведущая ось была на снегу или асфальте. Обычно лед появляется там, где кончается асфальт. Поэтому лучше, если в этом районе будет корма вашей машины, а не ее передняя часть.