В России начались «живые» продажи нового Nissan Pathfinder

Кроссовер поставляется на российский рынок из США, производство налажено на заводе японской марки в Смирне, штат Теннесси. Pathfinder доступен в четырех вариациях: Business, High Tech, Top и Top Comfort, а под капотом «бурлит» атмосферный V6 объемом 3,5 литра в паре с 9-ступенчатым «автоматом».

Портал «АвтоВзгляд» уже писал, что первая партия машин поставлена в дилерские центры. Теперь же долгожданную новинку можно купить у любого дилера «живьем».

Цены на Nissan Pathfinder стартуют от 4 285 000 рублей за комплектацию Business, а за версию Top Comfort придется выложить 4 995 000 рублей.

Напомним, что за всю историю присутствия Nissan Pathfinder в России с 2005 года владельцами машины стали более 40 000 человек.