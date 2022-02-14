Чем классический полный привод внедорожника хуже электронной муфты кроссовера

Основной плюс муфты в том, что позволяет двигаться с полным приводом всегда по любому типу покрытия. Электроника автоматически перебрасывает нужный процент тяги на заднюю ось и автомобиль без труда сохраняет стабильность на прямой и в поворотах. То есть с ним справится даже неопытный водитель. Это очень удобно на асфальте, который, кстати, бывает разным. На одних дорогах можно в бильярд играть, а другие изобилют колеями, колдобинами и ямами. Кстати, на гравии и грязи кроссовер тоже не сдается. Благо у многих из них сейчас высокий дорожный просвет, а муфту не так-то просто перегреть.

А вот жестко подключаемый полный привод нежелательно использовать на асфальте. Об этом даже пишут в инструкциях по эксплуатации. Если так гонять по ровным трассам, шины и трансмиссия быстро придут в негодность. Да и ведет себя такой рамный полноприводник довольно непредсказуемо. Ведь нужно помнить, что подключаемый мост — это фактически жестко заблокированный межосевой дифференциал. А такая машина на асфальте будет вести себя более нестабильно, чем кроссовер. А если еще и заблокировать передний дифференциал, в повороте можно и в кювет вылететь.