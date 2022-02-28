Автомобили LADA сильно подорожают с 1 марта

До начала военной спецоперации на Украине и ее последствий ожидалось более скромное повышение цен. Так, семейство Granta должно было подорожать на 14 000 целковых, Vesta — примерно на 20 000, а Largus — на 30 000. Это, как и всегда, объяснялось острой нехваткой автомобилей, повышением стоимости металлов, проблемами с полупроводниками и прочими уже привычными факторами.

Обострение украинского кризиса вынудило тольяттинцев пересмотреть свои планы и установить другие, более высокие ценники. Каким образом происходящее влияет на отечественного автостроителя? Самым непосредственным. Ранее глава Renault Group (включает и АВТОВАЗ) Лука де Мео говорил, что в машинах LADA используется около 20% импортных деталей. А тут вам и санкции, и скачок курса валют…

В общем, ждем официального объявления новых цен. Пока же можно ориентироваться на дилерскую рассылку. А документ, оказавшийся в распоряжении портала «Лада.Онлайн», гласит, что Granta прибавит 34 000 рублей, XRAY — 40 000, Vesta — 50 000, а Largus — аж 60 000. Но, повторимся, пока эта информация представителями АВТОВАЗ не подтверждена. Вероятно, тольяттинцы опубликуют свежие прайс-листы 1 марта.