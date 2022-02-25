Докатились: какие иномарки уже перестали ввозить в Россию

Похоже, началось. То, что еще пару дней назад казалось маловероятным, стремительно воплощается в жизнь. Шутки о том, что из-за ситуации на Украине скоро мы останемся без иномарок, уже не кажутся такими забавными. Ведь на следующий же день после начала военной спецоперации ряд импортеров объявил о приостановке поставок новых машин отечественным дилерам. «Привет, УАЗ?»
Кто же конкретно выбыл из игры? В распоряжении «Ведомостей» оказался документ, свидетельствующий о том, что отгрузки в Россию «застопорила» компания Audi. Автомобили, которые успели до 24 февраля пройти таможню, до шоу-румов доедут. А вот когда ждать следующую партию — непонятно. О возобновлении поставок и новых ценовых условиях партнеров и клиентов проинформируют дополнительно.
Прискорбно, что Audi — не единственный представитель концерна VAG, «наказывающий» Россию. Аналогичная ситуация с «народными» Volkswagen и Skoda. И пусть большая часть моделей этих брендов у нас локализована, некоторые машины мы все же потеряем. Например, Skoda Superb, Volkswagen Golf, Touareg, Teramont и Passat Alltrack (на обычный «Пассат» принимать заказы прекратили из-за смены поколения). То же касается премиальных Porsche.
Помимо Volkswagen Group, российский авторынок бойкотирует и концерн General Motors — американцы приостановили поставки Chevrolet и Cadillac. Впрочем, ничего странного в том, что они оказались в числе первых нет, вспомним первый уход GM из России в 2014-ь. Куда удивительнее обнаружить в списке Jaguar Land Rover. У британцев та же история, что и у Audi: до шоу-румов доедут только те машины, что на момент принятия решения уже стояли на автовозах.
Приостановка поставок объясняется резким падением рубля — якобы продажи импортных легковушек по текущим ценам крайне невыгодны для производителей. И прежде, чем их возобновлять, нужно пересмотреть прайс-листы. Однако все понимают, что главная причина в другом — в геополитических рисках. Хотя предсказать их пока, в столь непонятной ситуации, не может никто.
По прогнозам экспертов, если ситуация в ближайшее время не переменится, российский рынок новых автомобилей недосчитается порядка 40 000 единиц. Но это лишь в том случае, если к вышеперечисленным маркам больше никто не присоединится. Ежели о своем решении приостановить отгрузки заявят другие компании, потери будут куда ощутимее. А по такому сценарию развитие событий, вероятно, и пойдет.
Да, другие европейские автостроители отмалчиваются, пока не выступают и производители из Японии, настроенной по отношении к России весьма негативно. Впрочем, коммерсанты из Страны восходящего солнца ударили по нам по-другому: отгрузки машин временно прекратили местные поставщики «бэушек», сотрудничающие с дальневосточными автоаукционами. Причем это коснулось и тех автомобилей, что уже приобретены и даже оплачены.
А вот кому вся эта ситуация на руку, так это китайским товарищам. Они смогут продолжить работу с Россией, не опасаясь санкций. А отсутствие высокой конкуренции — ведь при наихудшем раскладе, кроме «китайцев» да УАЗа, у нас ничего не останется — позволит «поднебесным» автостроителям взвинтить цены… Впрочем, как оно там пойдет, пока непонятно. Но совершенно ясно одно: если есть острая потребность в обновлении авто, делать это нужно прямо сейчас.