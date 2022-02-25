Докатились: какие иномарки уже перестали ввозить в Россию

Прискорбно, что Audi — не единственный представитель концерна VAG, «наказывающий» Россию. Аналогичная ситуация с «народными» Volkswagen и Skoda. И пусть большая часть моделей этих брендов у нас локализована, некоторые машины мы все же потеряем. Например, Skoda Superb, Volkswagen Golf, Touareg, Teramont и Passat Alltrack (на обычный «Пассат» принимать заказы прекратили из-за смены поколения). То же касается премиальных Porsche.

Помимо Volkswagen Group, российский авторынок бойкотирует и концерн General Motors — американцы приостановили поставки Chevrolet и Cadillac. Впрочем, ничего странного в том, что они оказались в числе первых нет, вспомним первый уход GM из России в 2014-ь. Куда удивительнее обнаружить в списке Jaguar Land Rover. У британцев та же история, что и у Audi: до шоу-румов доедут только те машины, что на момент принятия решения уже стояли на автовозах.

Приостановка поставок объясняется резким падением рубля — якобы продажи импортных легковушек по текущим ценам крайне невыгодны для производителей. И прежде, чем их возобновлять, нужно пересмотреть прайс-листы. Однако все понимают, что главная причина в другом — в геополитических рисках. Хотя предсказать их пока, в столь непонятной ситуации, не может никто.