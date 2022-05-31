7 самых неликвидных подержанных автомобилей на российском рынке

При подготовке материала мы ориентировались не только на собственные данные, но и на отчеты экспертов проекта «Правильная цена» и агентства «Автостат Инфо». Самыми неликвидными автомобилями в массовом сегменте среди трехлетних машин они называют французский седан Peugeot 508, а также китайский Lifan Solano. Этому есть объяснение. «Французов» у нас никогда не жаловали, считали ломучими и сложными в ремонте. До сих пор это сидит в головах покупателей и мешает продажам. А если говорить конкретно о модели, то 508-ой довольно богато оснащен и комфортен, но требует дорогого обслуживания. Для подержанной машины — это большой минус. А еще у модели довольно быстро изнашивается цепь ГРМ, что также требует внимания. И опять же, денег…

Если говорить о Lifan Solano, то это одна из первых моделей китайского производителя, которую начали продавать в России. Она отметилась массой «болячек»: от гниющего кузова до проблем с запчастями. На этом фоне функция рециркуляции воздуха в салоне, которая включается одновременно с запуском мотора и становится причиной постоянного запотевания стекол — мелочь.

Столь же неликвиден оказался и компактный кроссовер Lifan X50. Он и новый-то не пользовался спросом, а подержанный и подавно. «Бэушная» машина отметилась немалым количеством проблем. Кроме гниющего кузова у китайского SUV случаются неполадки с электрикой, а к 100 000 км пробега залегают кольца и появляется «масложор».