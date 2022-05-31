7 самых неликвидных подержанных автомобилей на российском рынке

При подготовке материала мы ориентировались не только на собственные данные, но и на отчеты экспертов проекта «Правильная цена» и агентства «Автостат Инфо». Самыми неликвидными автомобилями в массовом сегменте среди трехлетних машин они называют французский седан Peugeot 508, а также китайский Lifan Solano. Этому есть объяснение. «Французов» у нас никогда не жаловали, считали ломучими и сложными в ремонте. До сих пор это сидит в головах покупателей и мешает продажам. А если говорить конкретно о модели, то 508-ой довольно богато оснащен и комфортен, но требует дорогого обслуживания. Для подержанной машины — это большой минус. А еще у модели довольно быстро изнашивается цепь ГРМ, что также требует внимания. И опять же, денег…
Если говорить о Lifan Solano, то это одна из первых моделей китайского производителя, которую начали продавать в России. Она отметилась массой «болячек»: от гниющего кузова до проблем с запчастями. На этом фоне функция рециркуляции воздуха в салоне, которая включается одновременно с запуском мотора и становится причиной постоянного запотевания стекол — мелочь.
Столь же неликвиден оказался и компактный кроссовер Lifan X50. Он и новый-то не пользовался спросом, а подержанный и подавно. «Бэушная» машина отметилась немалым количеством проблем. Кроме гниющего кузова у китайского SUV случаются неполадки с электрикой, а к 100 000 км пробега залегают кольца и появляется «масложор».
Далее выделим отечественный внедорожник UAZ Pickup и «поднебесный» седан Geely Emgrand EC7. Как следует из отчета, эти машины теряют в цене от 15% до 30% за три года после покупки. Что касается «Патриота», то кузов «пикап» у нас не столь популярен, как в других странах, а если говорить про надежность, то даже новый ульяновский внедорожник часто нуждается в ремонте. Какая уж тут ликвидность. Не забудем и про ржавчину. За три года она может «съесть» кузовное железо буквально до дыр.
У Geely Emgrand EC7 проблемы схожи. К 100 000 км появляется «масложор», да такой что к 140 000 км двигатель уже требует переборки. Часто ломается и подвеска. Да и вообще: очень шумная машина с посредственной управляемостью. Впрочем, в регионах ее довольно часто можно встретить в такси. Как, собственно, и Lifan Solano. Видимо, обе машины доживают свой век, ибо продать их, особенно в «уставшем» состоянии практически невозможно.
Если же смотреть на премиальный сегмент, то здесь выделим модели, которые за три года легко потеряют до 40% своей стоимости. Среди них — Jaguar XJ и Cadillac CT6. «Британец» и «американец» — машины редкие. На них трудно достать запчасти и кузовные детали, а сейчас эта проблема приобретает все более серьезных характер. Значит, можно предположить, что «проседать» в стоимости эти седаны будут все быстрее и больше. Не забываем и про мощные моторы, коими они укомплектованы. Иными словами, добавьте рсходы на налоги и бензин.
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