Как распознать, что вашу машину планируют угнать

Во время кризиса угоняют любые автомобили вне зависимости от статусности и ценника, так что в зоне риска оказываются, как владельцы дорогих премиальных внедорожников, так и обладатели подержанных легковушек бюджетного класса. Ка же узнать, что автомобиль вот-вот могут похитить?

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Самая легкая мишень — автомобиль, чей хозяин уехал в командировку или отпуск. Чтобы это понять, злоумышленники помечают машину. Например, кладут на капот или крышу ветку, либо же суют рекламный проспект под щетку стеклоочистителя. Поэтому даже если используете машину только для того, чтобы ездить в выходные, регулярно чистите кузов. Это скажет автоворам, что хозяин на месте, он может увидеть момент хищения из окна и вызвать полицию.

ХИТРЫЙ КЛЮЧ

Еще одна типичная ситуация. Владелец подходит к своему «железному коню», нажимает кнопку открытия дверей на брелоке, а автомобиль не реагирует. Конечно же, подобное может означать, что в смарт-ключе села батарейка или возникли неполадки иммобилайзера. Но также это легко может намекать на то, что автоворы включили «глушилку» сигнала. В результате хозяин начинает нервничать, а воры то включают, то выключают свой «гаджет». Получается ситуация, когда автомобилист нажатиями снимает машину с сигнализации и уходит домой, чтобы проверить ту же батарейку. Этого и ждут угонщики.