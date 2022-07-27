5 премиальных иномарок по цене «антисанкционной» LADA Granta

Какой же премиум и без «немцев»? На вторичке мы нашли Audi A6 2002—2003 годов выпуска — чистокровные «премиалы». Этот седан продают, как с дизельным мотором объемом 2,5 литра и мощностью 150 сил, так и с бензиновым двигателем 2,4 л отдачей 170 «лошадей». Прбоеги — от 200 000 до 300 000 км. Предложение вполне достойное, но нужно учесть, что Audi требует хорошего обслуживания и не переносит сервиса имени «дяди Васи». Так что требуйте у продавца сервисную книжку и проверяйте периодичность прохождения ТО, а также прочие ремонты.

В сумму, которую просят за «Гранту» укладывается и престижная BMW 5-серии 2003 года «рождения». У нее 2,5-литровый агрегат развивающий 192 л. с., а пробег — 225 000 км. Конечно же, есть риск нарваться на «ушатанный» автомобиль, ведь BMW покупают не для того, чтобы неторопясь ездить на работу.

Но если желание обладать настоящим «немцем» сильнее, чем покупка новой «Гранты», то такой вариант можно тоже рассмотреть. При этом учтите, что мотор отличается высоким расходом топлива — около 13 литров в городском цикле, да и масло он «кушать» любит. Агрегат считается вполне надежным, а вот система охлаждения требует осмотра. Неисправный термостат или отказавший вентилятор приводят к перегреву двигателя.

К большой немецкой «двойке» в виде Audi и BMW присоединим и Mercedes-Benz. За 670 000 рублей сейчас можно купить С-класс 2010 года выпуска, с таким же приличным, как у вышеупомянутого BMW пробегом в 220 000 км. У этого седана будет 1,8-литровый бензиновый агрегат мощностью 184 л. с. Если говорить о надежности, то у этого мотора уже нет проблем с ГРМ, которые были на прежнем поколении модели, но непосредственный впрыск топлива может привести к появлению нагара.