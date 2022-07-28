5 долгожданных новинок авторынка, которые приедут к нам по параллельному импорту

Начнем с «японцев». И здесь одной из самых интересных моделей видится новая Suzuki Grand Vitara. Кроссовер прошлого поколения перестали производить в 2016 году, а он ведь был очень популярен у наших граждан. Уверены, интерес к модели возродится снова, тем более, что нынешний автомобиль построен в сотрудничестве с «Тойотой».
Под капотом «Гранд Витары» работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 105 л. с. Привод — передний или полный.Кстати, не исключено, что гамма силовых агрегатов будет расширена в ближайшее время, а это привлечет к машине еще больше внимания.
Также нам совершенно точно приедет новая Honda CR-V, ведь дилерам разрешили самостоятельно завозить машины без участия в процессе официального представительства. Последнее, кстати, и так снизило свою активность до минимума.
Новая «Хонды» оснащена доработанным 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 193 л. с., в паре с которым работает вариатор. Привод — передний или полный. Причем все ведущие доступны в любой комплектации. Неплохое предложение.
Что касается премиальных SUV, то вспомним про Infiniti QX60. Кроссовер показали в прошлом году на он-лайн презентации, а позже даже сертифицировали для российского рынка. Вряд ли японцы, да и дилеры марки, упустят шанс. Так что ждем QX60 с нетерпением.
Скорее всего, нам предложат модель в единственной модификации с 3,5-литровым «атмосферником» на 283 л. с., девятиступенчатым «автоматом» от ZF и системой подключаемого полного привода. Зато наверняка будут завозить семи- и шестиместные версии с раздельными креслами на галерке.
Культовые модели тоже не обьедут Россию стороной. Например, у нас может оказаться новая версия Honda Civic. Машина с 2-литровым бензиновым мотором мощностью целых 330 сил и 6-ступенчатой «механикой» примерила костюмчик Type R. «Бешеного самурая» вполне могут привозить под заказ, как сейчас это делают с легендарными «американцами» — Chevrolet Camaro и Dodge Challenger.
Не забудем и про новейший Range Rover. Российскую презентацию провели в конце прошлого года, но официальные продажи толком так и не начали. «Живые» машины дилеры ввозили сами, продавали по космическим ценам… и народ их брал! Что уж говорить про нынешнее время, когда обеспеченные люди не знают, как спасти деньги от инфляции. Так что пятое поколение «Рейнджа» обязательно найдет свой путь в Россию. На то он и внедорожник.