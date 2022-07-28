5 долгожданных новинок авторынка, которые приедут к нам по параллельному импорту

Начнем с «японцев». И здесь одной из самых интересных моделей видится новая Suzuki Grand Vitara. Кроссовер прошлого поколения перестали производить в 2016 году, а он ведь был очень популярен у наших граждан. Уверены, интерес к модели возродится снова, тем более, что нынешний автомобиль построен в сотрудничестве с «Тойотой».

Под капотом «Гранд Витары» работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 105 л. с. Привод — передний или полный.Кстати, не исключено, что гамма силовых агрегатов будет расширена в ближайшее время, а это привлечет к машине еще больше внимания.

Также нам совершенно точно приедет новая Honda CR-V, ведь дилерам разрешили самостоятельно завозить машины без участия в процессе официального представительства. Последнее, кстати, и так снизило свою активность до минимума.

Новая «Хонды» оснащена доработанным 1,5-литровым наддувным мотором мощностью 193 л. с., в паре с которым работает вариатор. Привод — передний или полный. Причем все ведущие доступны в любой комплектации. Неплохое предложение.

Что касается премиальных SUV, то вспомним про Infiniti QX60. Кроссовер показали в прошлом году на он-лайн презентации, а позже даже сертифицировали для российского рынка. Вряд ли японцы, да и дилеры марки, упустят шанс. Так что ждем QX60 с нетерпением.