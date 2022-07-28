В Иране представили автомобиль KMC J7, который могут начать собирать в России

У KMC J7 довольно современный дизайн, а под капотом работает 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 172 л. с. в паре с 6-ступенчатым «роботом». Такая мощность связана с особенностями налогообложения в стране, а в Китае этот же мотор на автомобиле Sehol A5 Plus развивает 190 сил.

Нам эта модель особенно интересна по причине того, что ее показывали, правда, без логотипов, на презентации модельного ряда возрожденного «Москвича». Там она фигурировала под названием «Москвич» Модель III.

Напомним, что именно тогда появились слухи, что на бывшем АЗЛК будут выпускать китайские автомобили JAC. Правда, пресс-служба автозавода это опровергла, сказав, что единственным партнером проекта остается КамАЗ.

Если рассуждать логически, то китайцы могли схитрить. Открыто поставляя свои машинокомплекты в Россию, они могут попасть под вторичные санкции, а вот делая это через иранскую компанию, подобных сложностей удасться избежать. КамАЗ может взять проект под свое «крыло», а заодно и получив доступ к технологиям. Так что есть основания полагать, что иранский седан со временем начнут выпускать на «Москвиче». А логотип на нем можно разместить абсолютно любой: от «Князя Владимира» до «Святогора».