К каким бюджетным машинам немцы перекроют доступ русским и китайцам

Еще один интересный SUV — Jetta VS5. Под этим брендом в Поднебесной продают только бюджетные модели. VS5 представляет собой хорошо известный VW Taos, но с чуть иной внешностью. Это довольно современный автомобиль с 1,4-литровым мотором (120 или 150 л. с.) и «роботом». На некоторые модификации ставят 6-ступенчатый «автомат». «Прайс» начинается от 2 379 900 рублей.

Привозят в Россию и удлиненные версии под названием Jetta VS7. Такой «Фольц» даже крупнее, чем Tiguan. В подавляющем большинстве случаев у него 150-сильный агрегат. Продавцы начинают разговор от 2 500 000 рублей.

Теперь перейдем к седанам. Когда-то их было много на нашем рынке, а теперь классические кузова стали настоящим дефицитом. Прежде всего, отметим модель Jetta VA3, заказы на которую принимает «Авилон». Это азиатская замена некогда популярных у нас Polo и Rapid. Хотя у «Джетты» с это парой общее шасси, но кузов полностью оригинальный. «Китаец» на 30 мм длиннее «европейцев», а колесная база больше на 150 мм. Под капотом — 1,5-литровая «бензинка» с отдачей в 112 л. с., работающая с 6-ступенчатым «автоматом». Цена — от 1 690 000 рублей.