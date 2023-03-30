К каким бюджетным машинам немцы перекроют доступ русским и китайцам

Как сообщает газета Handelsblatt, VW давит на китайских партнеров для того, чтобы они перестали поставлять машины, произведенные в Китае, в Россию. Речь идет даже о создании черного списка дилеров, которым запретят реализовывать немецкие авто на внутреннем рынке КНР. Если угрозы воплотят в жизнь, то мы можем потерять очень интересные и доступные транспортные средства.
Одно из таких — Volkswagen Tacqua. Кроссовер известен в Европе как T-Cross. При этом «азиат» длиннее «европейца» на 92 мм. Он вполне может заменить снятый с производства LADA XRAY, тем более, что их характеристики схожи. Под капотом работает 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 113 л. с. в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом». В комплектации есть одна подушка безопасности, борткомпьютер, усилитель руля, центральный замок и другое оборудование. Цена — 2 600 000 рублей.
Еще один интересный SUV — Jetta VS5. Под этим брендом в Поднебесной продают только бюджетные модели. VS5 представляет собой хорошо известный VW Taos, но с чуть иной внешностью. Это довольно современный автомобиль с 1,4-литровым мотором (120 или 150 л. с.) и «роботом». На некоторые модификации ставят 6-ступенчатый «автомат». «Прайс» начинается от 2 379 900 рублей.
Привозят в Россию и удлиненные версии под названием Jetta VS7. Такой «Фольц» даже крупнее, чем Tiguan. В подавляющем большинстве случаев у него 150-сильный агрегат. Продавцы начинают разговор от 2 500 000 рублей.
Теперь перейдем к седанам. Когда-то их было много на нашем рынке, а теперь классические кузова стали настоящим дефицитом. Прежде всего, отметим модель Jetta VA3, заказы на которую принимает «Авилон». Это азиатская замена некогда популярных у нас Polo и Rapid. Хотя у «Джетты» с это парой общее шасси, но кузов полностью оригинальный. «Китаец» на 30 мм длиннее «европейцев», а колесная база больше на 150 мм. Под капотом — 1,5-литровая «бензинка» с отдачей в 112 л. с., работающая с 6-ступенчатым «автоматом». Цена — от 1 690 000 рублей.
Вспомним и про VW Bora. Модель построена на платформе MQB, а салон практически копирует европейскую «Джетту». В движение «железного коня» приводит 1,5-литровый двигатель мощностью 113 сил, сочетающийся с 6-ступенчатой механикой. Есть и более мощная пара — «турбочетверка» 1,4 л (150 л. с.) и «робот».
В комплектации покупатель найдет светодиодные фары, 16-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, климат-контроль и другие блага. За «свежепривезенный» экземпляр просят 2 490 000 рублей.