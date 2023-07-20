Почему нельзя покупать самые дешевые китайские автомобили

Надо признать, что сейчас многие автомобили made in China сделаны качественно, да и технологически не уступают конкурентам из Европы или Японии. Но так было не всегда. Многие компании заходили на российский рынок с продукцией не лучшего качества. И такие транспортные средства до сих пор можно встретить на авторынках. Мы собрали несколько «азиатов», которых лучше обходить стороной.

Начнем с кроссовера Lifan Х60. Во многом его скопировали с Toyota RAV4 второго поколения. Однако повторение с одновременным удешевлением некоторых технических решений до добра не довело. Кузов практически всех экземпляров сильно ржавеет. А мотор объемом 1,8 л (128 л. с.), «слизанный» с тойотовского агрегата, страдает масложором. Так что не стоит радоваться ценнику в 600 000 рублей. Чтобы довести SUV до ума надо вложить еще столько же.

За Vortex Tingo FL просят чуть меньше — от 500 000 рублей. Напомним, что модель собирали на заводе ТагАЗ в Таганроге. Это полная копия Chery Tiggo.