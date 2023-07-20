Почему нельзя покупать самые дешевые китайские автомобили

Надо признать, что сейчас многие автомобили made in China сделаны качественно, да и технологически не уступают конкурентам из Европы или Японии. Но так было не всегда. Многие компании заходили на российский рынок с продукцией не лучшего качества. И такие транспортные средства до сих пор можно встретить на авторынках. Мы собрали несколько «азиатов», которых лучше обходить стороной.
Начнем с кроссовера Lifan Х60. Во многом его скопировали с Toyota RAV4 второго поколения. Однако повторение с одновременным удешевлением некоторых технических решений до добра не довело. Кузов практически всех экземпляров сильно ржавеет. А мотор объемом 1,8 л (128 л. с.), «слизанный» с тойотовского агрегата, страдает масложором. Так что не стоит радоваться ценнику в 600 000 рублей. Чтобы довести SUV до ума надо вложить еще столько же.
За Vortex Tingo FL просят чуть меньше — от 500 000 рублей. Напомним, что модель собирали на заводе ТагАЗ в Таганроге. Это полная копия Chery Tiggo.
У него такая же беда с коррозией. «Ржа» может появиться на капоте, порогах, задних колесных арках, двери багажника и в районе ручек дверей. То есть практически везде. Крайне ненадежна и механическая коробка передач. Хруст при переключениях — обычное дело. А на больших пробегах даже известны случаи разрушения дифференциала трансмиссии.
Ровно такими же недостатками страдает и рестайлинговый Chery Tiggo FL. До 2022 года «китайца» продавали за 300 000 целковых. Сейчас просят уже 600 000. Это — большой перебор. Основная опасность у всех трех перечисленных машин даже не в технике, а в том, что ржавчина постепенно уничтожает силовую структуру кузова. Поэтому при аварии каркас просто не выдерживает и машина складывается в гармошку.
Тут пускаем скупую мужскую слезу по Chery Amulet. Эти седаны до сих пор можно увидеть на дорогах. Не вздумайте отдавать за четырехдверку даже 100 000 рублей. Новый автомобиль в далеком 2007 году провалил краш-тест одного уважаемого журнала. Порог просто сложился, дверной проем сократился на полметра, а голова манекена с силой ударилась о переднюю панель. Что говорить о подержанных экземплярах с уставшей кузовниной, которые сейчас еще есть в продаже. Ну а «малышей» вроде Chery QQ и M11 и вовсе вспоминать нет смысла. К счастью, их и так осталось мало. Думаем, что этот опыт китайцы уже забыли. И не надо к нему возвращаться.