Падающий рубль, усложнение логистики, утильсбор: власти рубят авторынок на корню

В последнее время разговоры о дальнейших путях развития отечественного авторынка перехлестывают через край. Своего полноценного автопрома мы так и не создали, а то что было — разрушили едва ли не до основания. Остались цеха, зачастую проданные бывшими владельцами за символический рубль. А чтобы вселить в них новую жизньи приходится городить весь нынешний огород. Остались посконные бренды и подсуетившиеся примкнувшие к ним пока немногочисленные сборщики китайских авто, ради будущих свершений которых, похоже, в очередной раз не пожалеют наших кошельков.
Кто бы спорил: пусть совсем ненадолго, но параллельный импорт стал небольшой отдушиной, позволившей как-то пережить турбулентность. Конечно, зачастую он больше тяготеет к «серым» полулегальным схемам, от которых мы якобы в своей массе ушли еще в начале 2000-х. Но ведь серое автоматически появляется там, где не хватает белого.
Сегодня многое меняется, доля выручки от «параллельных» машин еще недавно занимавшая более 30% общего потока, начала сокращаться. Виной чему не только перебравшаяся через границу тотальная китайская «автопандемия». Разумеется, государству выгодны крупные игроки с внушительными бюджетами, тогда как со скаредной мелочевкой намного больше хлопот.
Говорящие головы от автобизнеса во всю твердят о том, что масштабно возить «серый» товар стало невыгодно. Речь идет о все новых санкциях, курсовых неурядицах и, конечно же, об усложнении логистики, на которые мощным пресс-папье легли новые тарифы утильсбора. А в итоге регулярное, до нескольких раз в месяц, повышение цен на автомобили. Особенно ярко и наглядно индустрия блеснула переписанными ценниками этим летом.
Выходит, если целью повышения утильсбора было поддержать «автовазы» и оживить доставшиеся отечественному бизнесу мертвые автозаводы, то теперь понятно, кто за все это заплатит. Опять мы — простые люди, которым предстоит покупать машины втридорога, чтобы белые и пушистые «китайцы» регулярно делились с нашим государством прибылью. При их объемах, российская госкопилка — пустяк. Словом, мы опять пытаемся заехать в гору на хромом коне.
Но государству мало текущей неблагоприятной конъюнктуры, усиленной сознательными заградительными мероприятиями в локально-экономическом масштабе. По традиции нужно дожать, чтобы суставы трещали. Пользуясь тем, что «серые» продавцы, желая побыстрее продать автомобиль по выгодной цене, не всегда «чисто» получали необходимые для легального ввоза документы, вожделенное CБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) внесено в группу риска.
Иначе говоря, уже несколько месяцев Росстандарт, якобы выявив нарушения, отменяет «корочки» в немалых количествах. Без них, пока не пройдете процедуру экспертизы в лицензированных организациях, поставить т/с на учет в ГИБДД не получится. А эти исследования, по заверениям очевидцев, долгие и весьма недешевые.
Таким образом, как и ради чего погибает параллельный импорт — более-менее понятно. Но к чему это приведет в ближайшей переспективе? Искомого светлого будущего пока не видать. Заводам, даже если найдутся партнеры и деньги, налаживать производство не один месяц. А говоря о полном цикле — нужны годы.
Параимпорт, не выдержав прессинга, совсем скоро отдаст концы ради благополучия официалов. Однако из светлых офисов уже раздаются справедливые опасения, что бесконечно давить на стоимость продукта официальные поставщики тоже не смогут. Рынок на пределе, а едва наметившийся баланс между спросом и предложением в ходе растянутого во времени подорожания того и гляди рухнет. И уже в этом году, уверены пессимисты из дилерской среды, при текущем положении дел продажи новых (читай — китайских) авто не только перестанут расти, но и заметно просядут.