Падающий рубль, усложнение логистики, утильсбор: власти рубят авторынок на корню

В последнее время разговоры о дальнейших путях развития отечественного авторынка перехлестывают через край. Своего полноценного автопрома мы так и не создали, а то что было — разрушили едва ли не до основания. Остались цеха, зачастую проданные бывшими владельцами за символический рубль. А чтобы вселить в них новую жизньи приходится городить весь нынешний огород. Остались посконные бренды и подсуетившиеся примкнувшие к ним пока немногочисленные сборщики китайских авто, ради будущих свершений которых, похоже, в очередной раз не пожалеют наших кошельков.

Кто бы спорил: пусть совсем ненадолго, но параллельный импорт стал небольшой отдушиной, позволившей как-то пережить турбулентность. Конечно, зачастую он больше тяготеет к «серым» полулегальным схемам, от которых мы якобы в своей массе ушли еще в начале 2000-х. Но ведь серое автоматически появляется там, где не хватает белого.

Сегодня многое меняется, доля выручки от «параллельных» машин еще недавно занимавшая более 30% общего потока, начала сокращаться. Виной чему не только перебравшаяся через границу тотальная китайская «автопандемия». Разумеется, государству выгодны крупные игроки с внушительными бюджетами, тогда как со скаредной мелочевкой намного больше хлопот.