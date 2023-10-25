Графитом по морде: Китай «берет за жабры» мировой автопром

«Новый дивный мир», в котором электромобилю придается все большая роль, демонстрирует очередной, не сильно ожидавшийся энтузиастами борьбы с традиционными ДВС, оскал реальности. На днях Китай сообщил, что вводит фактически лицензирование импорта из страны графита и изделий из него. Во-первых, графит необходим для производства аккумуляторов. А во-вторых, порядка 90% этой субстанции на мировой рынок поставляет именно Поднебесная.
Дело в том, что графит производят по не особо экологичной и достаточно энергозатратной технологии: путем нагревания смеси песка и кокса при температурах до 2800°C. Либо из газообразных углеводородов при 1400—1500°C и пониженном давлении с последующим нагревом полученного пироуглерода до 2500—3000°C при повышенном до 50 МПа давлении. Десятилетиями развитые страны предпочитали не гадить у себя дома, сбагрив «почетную миссию» производства графита в КНР.
А теперь пришло осознание, что эта страна стала мировым монополистом в данной сфере и поставляет графит в огромных объемах в США, Японию, Южную Корею, Индию и прочие государства. В России, к счастью, есть собственное производство графита. Оно не сопоставимо по масштабам с китайским, но для внутреннего потребления достаточно.
Китайцы утверждают, что с 1 декабря экспорт графита не будет запрещен. Просто для этого придется получать специальные разрешения властей страны. Характерно, что несколько ранее, с августа 2023-го, КНР примерно таким же образом «взяла на карандаш» свой экспорт галлия и германия.
Эти металлы необходимы в производстве полупроводников, без которых немыслима современная микроэлектроника. По разным оценкам, на Китай приходится от 60 до 85% мировой добычи германия и около 98% галлия. Пока о запретах на поставки этих металлов куда-либо ничего слышно не было. Но бесспорно то, что китайское государство нашло рычаг монопольного воздействия на всю мировую промышленность аккумуляторов и микроэлектроники. Отмахнуться от этого фактора не выйдет теперь уже ни у кого: слишком глубоко мировой автопром «погряз» в электромобильной истории.
Да, кое-кто пока продолжает трепыхаться, делая вид, что владеет ситуацией. Например, около месяца назад Еврокомиссия решила расследовать якобы демпинговое поведение китайских поставщиков электромобилей в Старый Свет. США пыжатся и строят у себя однвременно штук пять аккумуляторных заводов для электротранспорта.
Но все понимают: конкурировать на этом поле с Китаем европейцы и американцы могут лишь с помощью административных мер — пошлинами, запретами и иными законодательными ограничениями. И КНР потихоньку кует собственное «оружие» для противостояния в надвигающейся циклопической схватке за авторынки на «электрическом» поле боя.
В этом смысле России можно не напрягаться. Электромобили в своем нынешнем виде у нас не скоро окажутся (если вообще окажутся когда-нибудь!) в фаворе у массового автомобилиста. Мы, в кои-то веки, окажемся в положении «мудрой обезьяны» из китайской притчи, которая будет наблюдать за схваткой тигров, сидя на безопасном дереве.