Графитом по морде: Китай «берет за жабры» мировой автопром

«Новый дивный мир», в котором электромобилю придается все большая роль, демонстрирует очередной, не сильно ожидавшийся энтузиастами борьбы с традиционными ДВС, оскал реальности. На днях Китай сообщил, что вводит фактически лицензирование импорта из страны графита и изделий из него. Во-первых, графит необходим для производства аккумуляторов. А во-вторых, порядка 90% этой субстанции на мировой рынок поставляет именно Поднебесная.

Дело в том, что графит производят по не особо экологичной и достаточно энергозатратной технологии: путем нагревания смеси песка и кокса при температурах до 2800°C. Либо из газообразных углеводородов при 1400—1500°C и пониженном давлении с последующим нагревом полученного пироуглерода до 2500—3000°C при повышенном до 50 МПа давлении. Десятилетиями развитые страны предпочитали не гадить у себя дома, сбагрив «почетную миссию» производства графита в КНР.

А теперь пришло осознание, что эта страна стала мировым монополистом в данной сфере и поставляет графит в огромных объемах в США, Японию, Южную Корею, Индию и прочие государства. В России, к счастью, есть собственное производство графита. Оно не сопоставимо по масштабам с китайским, но для внутреннего потребления достаточно.

Китайцы утверждают, что с 1 декабря экспорт графита не будет запрещен. Просто для этого придется получать специальные разрешения властей страны. Характерно, что несколько ранее, с августа 2023-го, КНР примерно таким же образом «взяла на карандаш» свой экспорт галлия и германия.