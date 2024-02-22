Hyundai i10 по цене «Весты»: ищем новую иномарку на «автомате» по низу рынка

Цены на новые автомобили продолжают держаться на заоблачных высотах, однако продавцы стали куда сговорчивее: затоваривание рынка произошло не только у официальных дилеров, но и у частных «купцов». Деньги заморожены в товаре, так что второй участник сделки готов к весьма щедрым скидкам. А выбор уже имеется даже в самых низких ценовых категориях. Подробности – на портале «АвтоВзгляд».

Высокие ставки по кредитам фактически обнулили продажи автомобилей: желающих купить себе чудо китайского автопрома или родную «Ладу» за наличные найдется не так много, как граждан, совершающих подобные покупки на заемные деньги, да и обладатели заветной суммы получают совсем другие предложения. Ведь им доступен тот самый «параллельный импорт», где знакомые бренды и понятное качество, позволяющие в тандеме рассчитать не только срок службы, но и остаточную стоимость транспортного средства.

В ценовой категории «до трех миллионов» выбор просто огромен, да и в лимите «до двух» есть чем поживиться. Остается не раскрытым только самый низкий ценовой сегмент – в районе одного миллиона рублей. По-простому, пришел-купил, там сегодня только LADA Granta и чуть выскакивающая за «лям» Vesta, не способные удовлетворить потребности «не только лишь всех».

Давайте здраво оценивать ситуацию: любой владелец даже глубоко подержанной иномарки будет, мягко говоря, таким вариантом разочарован. Воистину, если потребность в транспортном средстве настолько высока, проще уж подкопить или занять. Однако опытный «сыщик» отыщет лазеечку и в этом, скудном на предложения, ценовом сегменте.

0/0

Достаточно краткое, на одну чашку кофе, изучение рынка позволило найти весьма занятное объявление о продаже нового, подчеркнем, автомобиля за искомую сумму: за 1 300 000 рублей предлагается купленный новым и растаможенный в Белоруссии Hyundai i10 2023 года выпуска, оснащенный 1,2-литровым мотором и роботизированной трансмиссией.

Хетчбэк предлагается в комплектации Trend A/T с системой удержания в полосе, подруливанием, предупреждением о столкновении, «лимитером», кондиционером, подогревом передних сидений и руля, аудиосистемой с громкой связью и 8-дюймовым экраном мультимедийки. Электрорегулировки зеркал и 4 секлоподъемника – в комплекте, как и Apple CarPlay и Android Auto. Утильсбор оплачен, ЭПТС получен – осталось только на учет поставить.

0/0

И повторим, что сегодня, в сравнении с прошлым годом, ситуация перевернулась с ног на голову: рынок продавца окончательно закончился, а условия теперь диктует покупатель. Дилеры сами говорят о том, что активно продаются только машины до полутора миллионов рублей, а все остальное – идет тяжело. Иными словами, даже не имея на руках даже полную сумму, можно уехать на новой машине, получив бонусом не только коврики и покрышки, но и фантастический дисконт, достигнутый простым и понятным торгом.