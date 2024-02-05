LADA Vesta без подушек безопасности оказались абсолютно не нужны покупателям

Менеджеры по продажам тольяттинских дилеров LADA отмечают отсутствие потребительского интереса к «упрощенным» комплектациям Vesta — пока им не удалось реализовать ни одного автомобиля. Клиенты от таких машин «просто отмахиваются», говорят продавцы, предпочитая или «упакованные» Vesta, или более доступные Granta.

По информации ресурса Avtograd news, с момента начала продаж седанов «Веста» без подушек безопасности и практически без опций прошло уже две недели, но такие машины покупателям неинтересны. Поскольку АВТОВАЗ уже начал выпускать неплохо оснащенные Vesta с мультимедийной системой EnjoY, камерой заднего вида, центральным подлокотником, обогревом ветрового стекла и передних кресел, но без подушек безопасности, дилеры опасаются, что «упрощенки» попросту зависнут на складе мертвым грузом.

По мнению продавцов, реализовать «пустые» Vesta без приличной скидки будет весьма сложно, учитывая рекомендованную АВТОВАЗом розничную цену на них — 1 460 000 рублей. Тем временем, таких машин было собрано примерно 18 000 штук и еще несколько тысяч добавится до конца февраля — там будут отсутствующие ранее опции, кроме подушек.