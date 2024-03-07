Фотошпионы засекли новый Haval H9 на заводе в Туле

Внедорожник Haval H9 близок к смене поколений — новая модель уже появилась в России, но пока не в продаже. Блогеры сняли машину в Тульской области — вероятно, автомобиль уже изучают специалисты российского завода марки в рамках подготовки к локализации производства новинки нашего рынка.

Судя по снимкам, опубликованным telegram-каналом «Авто в Москве», со сменой поколений H9 окажется близок по дизайну к компактному кроссоверу Dargo — экстерьер выполнен в схожем стиле, а особенностью полноразмерной модели станет установленный на дверце багажника дополнительный бокс для хранения мелочей.

В оформлении салона откровений не будет — интерьер выполнен в фирменном стиле современных моделей марки, что подразумевает цифровую панель приборов, мультимедийку с крупным экраном, а также нарочито брутальный селектор коробки передач и обилие физических кнопок на центральной консоли и центральном тоннеле.

Авторы портала «Китайские автомобили» обратили внимание на русификацию мультимедийной системы. Выполнена она не полностью и с неточностями, однако связано это может быть с тем, что речь пока идет о тестовом варианте прошивки, которая будет скорректирована к началу массового производства автомобиля.

Фото Avtovmoskve

Ожидается, что на конвейер завода бренда в Туле новый Haval H9 встанет в 2024 году — первоначально планировалось начать сборку в мае, но сейчас, как отмечает телеграм-канал «Haval Клуб», на последний месяц весны сместили старт производства Haval H3, так что выход в свет большого внедорожника может задержаться.

Напомним, еще в 2023 году в рамках закрытой презентации стали известны детальные характеристики нового Haval H9 для российского рынка. Рамный автомобиль с габаритами 4950 х 1960 х 1930 мм и колесной базой 2850 мм стал по всем параметрам крупнее предшественника и будет доступен только в 7-местном варианте.

Новинку предложат с 2-литровым 224-сильным бензиновым турбомоторов и 186-сильным 2,4-литровым турбодизелем, которые будут сочетаться с 8- и 9-ступенчатой автоматической коробками передач в связке с полным приводом с двумя блокировками дифференциала. Тогда же были названы и ориентировочные цены — примерно 4,3 млн. рублей за базовую версию и около 5,8 млн. за топовый вариант.