Jetour выпустит полноприводный Dashing специально для России

Китайский бренд Jetour всерьез нацелен на успех в России. Вслед за анонсом вороха новинок, которые марка представит в нашей стране в ближайшие годы, стало известно о специальных полноприводных модификациях — эксклюзивных для отечественного рынка.

Сейчас модельный ряд Jetour в России насчитывает четыре кроссовера: Dashing, X70 Plus, X90 Plus, а также T2, поступивший в продажу в начале марта. В ближайшие пару лет российским клиентам предложат несколько новых моделей, а также обновленные варианты уже представленных на рынке. Среди них, как выяснили коллеги из «Китайских автомобилей», будет пара версий, не имеющих аналогов в КНР.

На ноябрь 2024 года запланирована российская премьера полноприводного исполнения кроссовера Jetour Dashing. Варианта со всеми ведущими колесами у этой модели в Китае нет, так что речь идет о специальной модификации именно для нашего рынка. Ожидается, что полный привод заимствуют у знакомого россиянам кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, который имеет систему с муфтой от ZF.

Второй новинкой должен стать полноприводный Jetour X90 Plus, дебют которого в России должен состояться в декабре. Речь идет об обновленной версии кроссовера — ее уже показали в Китае, но до зарубежных рынков модель пока не добралась. Нам ее предложат раньше, чем планировалось, ведь изначально премьера кроссовера ожидалась в начале следующего года. Полный привод для этого автомобиля, как предполагают эксперты, возьмут от нового Exeed VX, который имеет технологии BorgWarner.