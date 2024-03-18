Американские эксперты признали, что в мире разучились делать надежные автомобили

Считается, что со временем технический прогресс делает окружающие нас вещи все лучше и совершеннее. Теоретически это справедливо и для транспортных средств. На практике же мы видим совершенно противоположную тенденцию. В том числе и в автостроении.

Американский центр потребительских исследований J.D.Power опубликовал свой традиционный ежегодный отчет с оценками уровня качества новых автомобилей распространенных марок. Для российских автомобилистов эта информация особенно актуальна, поскольку у нас в последнее время рынок усиленно подминают под себя самые, пожалуй, большие в мире любители всего инновационного в автомобилях – китайские автопризводители. В США их присутствие едва заметно на фоне прочих автобрендов, однако тенденции в области надежности ТС что у них, что у нас выглядят сходным образом.

В работе аналитиков J.D.Power учитывалось количество поломок в расчете на 100 новых автомобилей той или иной марки, возникших на протяжении первого квартала с момента покупки ТС. Для этого был изучен опыт 93 380 новоиспеченных обладателей легковушек, выпущенных в 2023 году. Анкета, которую каждый из них согласился заполнить, насчитывала 223 вопроса.

Фото: globallookpress.com

Итоговый анализ полученных данных позволил специалистам J.D.Power утверждать, что число проблем, фиксируемых современными обладателями новеньких личных ТС примерно вдвое выше чем аналогичных показатель, имевший место в 2010 году. В США сбор подобной статистики происходит на регулярной основе, каждый год. Пользуясь данными за прошлые отчетные периоды, специалисты J.D.Power смогли констатировать непрерывную деградацию качества «свежих» авто.

Те же данные позволяют им прогнозировать, что снижение уровня качества продолжится и впредь. По состоянию на текущий момент, 43% технических неприятностей с новыми авто случаются уже в первые 3 месяца владения. А оставшиеся 57% поломок растягиваются аж на 33 последующих месяца. Подчеркнем, что это средний показатель. Подобного рода статистика сильно разнится от марки к марке ТС. Но тенденция к нарастанию количества отказов у новеньких транспортных средств прослеживается у всех производителей.

В исследовании также названы причины происходящего. Аналитики J.D.Power винят во всем пандемию коронавируса и вызванные ею производственные и кадровые проблемы, повлиявшие на выпуск автомобилей.

Кроме того, на увеличение числа отказов у свежекупленных машин влияет активное внедрение новых, еще недостаточно отработанных технологий, получивших широкое распространение в автомобильной отрасли в последнее время.