Jetour завалит Россию новинками и локализует производство

Сейчас модельный ряд Jetour в России насчитывает четыре кроссовера: Dashing, X70 Plus, X90 Plus, а также T2, поступивший в продажу накануне. Однако последний — не единственная новинка, запланированная на 2024 год: в третьем квартале нам презентуют компактный X50. В 2025-м — семиместный X90 Plus и новый X70 Plus (январь-март), а также посвежевший Dashing (апрель-июнь).

Параллельно Jetour намерен развивать «внедорожную» линейку T: в следующем году в Россию привезут кроссовер T1 (бензиновая версия — первый квартал, гибридная — четвертый). Расширится и семейство T2 — в январе-марте 2025-го кроссовер получит сразу две новые модификации: семиместную и пятиместную PHEV. В 2026-м нам представят более крупный T3, а в 2027-м — флагманский T5. Кроме того, Jetour попытает удачу в сегменте пикапов — стильный грузовичок дебютирует в России в 2026-м.

Однако Jetour планирует не только существенно расширить свою модельную линейку, но и «прописаться» на одном из отечественных автозаводов. Как сообщает портал Drom со ссылкой на заместителя генерального директора «Джетур Мотор Рус» Михаила Роткина, кроссовер Dashing встанет на конвейер калининградского «Автотора» уже этой весной. Потом, вероятно, китайцы локализуют и другие автомобили, но подробностей о них пока нет.