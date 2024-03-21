И нашим, и вашим: какими автомобилями Китай торгует с Украиной

Как известно, на Украине новинки мирового автопрома всегда появлялись раньше, чем в России. А все потому, что тамошний рынок слишком мал, и в большинстве своем автопроизводители заводят к «хохлу» свои модели имиджа ради, а не продаж для. У нас же основная ставка делается исключительно на объемы реализации. А как в «незалежной» обстоят дела с «китайцами», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Придерживаясь правила «и нашим, и вашим», наравне с РФ китайские товарищи «окучивают» и враждебное нам государство. Правда, ассортимент их продукции, представленный в «самостийной», несколько отличается от российского. Как, впрочем, разнятся и цены.

Самая широкая продуктовая линейка на местном рынке – у бренда Haval, который предлагает на выбор восемь различных моделей. Один только кроссовер Haval H6 представлен в трех, отдельно позиционирующихся модификациях, включая гибридную и псевдоспортивную GT.

Первая козыряет смешанной силовой установкой вокруг 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 243 л.с., «поедающей» не более 5,2 л «горючки» на 100 км. Трансмиссия – полноприводная, с вариатором. Вторая имеет в арсенале двигатель объемом 2 л мощностью 240 сил, сопряженный с «мокрым» «преселективом». Цены на авто со всеми ведущими стартуют от 1 350 000 гривен, что в переводе на наши деньги составляет 3 200 000 рублей. У нас, как мы знаем, такая модель не продается.

Фото производителя.

А что насчет самого востребованного у наших соотечественников кроссовера Haval Jolion, который стоит в России от 2 000 000 рублей? Украинцы могут купить его за 899 000 гривен, а это по нынешнему курсу – 2 140 000 «деревянных». Иными словами, дороже, чем у нас. Аналогичная ситуация и с Haval Dargo – в пересчете на рубли тамошний прайс отталкивается от 3 000 000 в российской валюте, в то время как здесь за него попросят минимум 2 800 000.

А вот паркетник с шильдиком M6 – наоборот, выйдет дешевле: 1 800 000 против 2 000 000 отечественных дензнаков. Примечательно, что пикап Wingle 7 и электрокар Ora в бандеровщине продаются не как Great Wall, а под маркой Haval. К слову, у нас Wingle давно покинул рынок, оставшись не у дел, а на Украине его «толкают» за 1 120 000 гривен или 2 665 000 руб.

В России же самым дешевым пикапом бренда является Poer KingKong за 2 900 000. Что касается Ora, то в «незалежной» на ее покупке можно сэкономить больше 1 000 000 рублей: 2,8 против наших 3,9 млн. Впрочем, ни там, ни тут машинка популярностью не пользуется.

Фото производителя.

«Меню» марки Chery на Украине включает пять моделей (у нас, напомним, их десять). В частности, старый и новый Tiggo 2, который в России напрочь «провалился», Tiggo 4 Pro и 7 Pro, а также флагманский кроссовер 8 Pro. Последний, к слову, является самым дорогим в линейке – 1 386 000 гривен, что по актуальному курсу приравнивается к 3 300 000 руб. Для сравнения: «российский» Tiggo 8 Pro потребует доплату в 100 000 рублей. Но зато Tiggo 4 Pro окажется дешевле на 250 000, а Tiggo 7 Pro – на 175 000.

Примечательно, что в автосалонах Chery параллельно торгуют и машинами родственного бренда Jetour, который у нас обособился, чтобы спрятаться от вторичных санкций. Правда, последней новинки марки в лице брутального кроссовера T2 украинцам не досталось. Но зато наряду с X70 Plus продается и его дореформенная версия без приставочки «плюс».

К слову, она и остается самой доступной моделью в линейке – 777 000 гривен (1 850 000 рублей). На вершине же интеллектуальный, как его называют в самой компании, кроссовер Dashing. Стартовый прайс – 995 000 (2 370 000 руб.) – почти на 300 000 дороже, чем в России.

Фото портала АвтоВзгляд.

Geely торгует в «желто-синей» лишь тремя машинами: старым Atlas Pro, новым Coolray и флагманским Monjaro. Причем дилеры готовы брать в качестве оплаты не только гривны, но и американские доллары! Скажем, «Монжаро» можно приобрести за 1 700 000 гривен, либо за 43 500 «баксов», о чем указано на официальном сайте одного из местных ритейлеров.

В сравнении с российским прайс-листом, ценник окажется примерно одинаковым – 4 040 000 рублей. Разве что при расчете «зелеными» можно сэкономить около «двадцатки». Любопытно, что каждая из моделей Geely на украинском рынке имеет строго по две комплектации – негусто. Да и самих моделей у нас в три раза больше, включая новенькие Emgrand, Atlas и Okavango.

Наконец, марка Changan, которая в России имеет самую широкую продуктовую линейку, включающую в себя целых 14 моделей, снизошел до Украины скромными четырьмя авто. В их числе: древний кроссовер CS35, помолодевший CS55 Plus, кросс-купе Uni-K и пикап Hunter. Возьмем, к примеру, цену на «пятьдесят пятый» – 989 000 гривен, что в переводе на рубли составит 2 354 000. Иначе говоря, российский ценник «тяжелее» всего на 100 000 «целковых». А вот модный Uni-K у «хохлов» – наоборот, окажется дешевле: 3 300 000 против наших 3 500 000.