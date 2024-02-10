Как сбежавшие из России гранды мирового автопрома помогают Украине

В борьбе против России украинцам содействует чуть ли не весь «цивилизованный» мир, оказывая ВСУ не только финансовую поддержку и гуманитарную помощь, но и поставляя оружие, военную технику и гражданские автомобили. Кто и какие авто регулярно передает укронацистам, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Евросоюз и США систематически подкидывают украинцам различного типа автомобили – от пикапов Volkswagen Amarok до внедорожников Jeep и General Motors. Свою лепту вносят и японцы, отправляющие хохлу бронированные Toyota Land Cruiser и патрульные Prius. Точных данных по количеству переданной техники нет, но судя по тому, как часто «забугорные» машины встречаются на передовой, их даже больше, чем кажется.

Помощь в средствах передвижения ВСУ оказывают различные локальные и международные компании, включая грандов мирового автопрома. К примеру, американская Chevrolet по собственной инициативе отслюнявила бандеровцам более 300 000 долларов, «приправив» презент пятью десятками новеньких Tahoe. Правда, до военных они так и не доехали – автомобили без стеснения оседлали местные чиновники.

Фото globallookpress.com

Британский Land Rover с барского плеча подбросил Украине сначала списанные, но все еще способные ездить внедорожники Defender, а потом и вовсе новые, да к тому же бронированные. В свою очередь японская Nissan выделила нашим врагам 2 500 000 евро и партию специально оборудованных пикапов Navara. А международный горно-металлургический холдинг «Метинвест» передал киевскому режиму 10 млрд. гривен, свыше 1 200 000 литров топлива и более 400 автомобилей различного типа, включая итальянские фургоны FIAT Ducato и все теже пресловутые японские «вездеходы» Nissan Navara, оснащенные системами ночного видения.

Но вот глава заокеанской Tesla Илон Маск, предоставивший украинским военным доступ к спутниковому интернету Starlink, уже публично открестился от помощи ВСУ из-за финансовых сложностей его детища на американском рынке и всецело подкосившейся экономики США. Этот бизнесмен, похоже, особо остро чует, чем дело закончится…