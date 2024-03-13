Как бандеровцы пытаются устроить в России бензиновый кризис

Похоже, западные кураторы «государства 404» окончательно пришли к выводу, что киевским боевикам вообще ничего «не светит» в прямом вооруженном противостоянии с российской армией. Чтобы затянуть конфликт, потомкам «протоукров» теперь приказано нанести максимальный ущерб инфраструктуре нашей страны.

И вот в последние дни перед голосованием на выборах Президента России украинские террористы резко нарастили попытки атаковать территорию нашей страны. Показательно, насколько они повысили интенсивность нападений с применением беспилотников-камикадзе. До последнего времени укродроны применялись преимущественно для террора населения приграничных с Украиной российских населенных пунктов. А теперь Минобороны РФ ежедневно отчитывается о поражении свыше полусотни «беспилотников самолетного типа».

К сожалению, некоторые из них ускользают от нашей ПВО, средства которой на каждом метре границы не установишь. Характерно, что актуальными целями хохлятских дронов явно стала нефтеперерабатывающая инфраструктура.

Так, 12 марта беспилотник поразил НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». А 13 марта успешной атаке группы дронов подвергся рязанский НПЗ «Роснефти». В обоих случаях попадания пришлись четко по ключевому оборудованию предприятий – в установки, разогревающие нефтяное сырье до примерно 350ºС для его последующей перегонки. Нет нагрева нефти – нет вообще никаких нефтепродуктов. Ни бензина, ни дизтоплива, ни керосина...

Фото: globallookpress.com

Конечно, существует некоторая вероятность, что озвученный характер повреждений в обоих случаях – всего лишь совпадение. Но она явно не велика. Подобная точность наведения украинских беспилотников на конкретные узлы обоих НПЗ может говорить о том, что их в режиме реального времени наводят операторы. Это значит, что наши средства радиоэлектронной борьбы (если они вообще есть у НПЗ) на хохла в данном случае не действуют.

Либо автономная система наведения дронов теперь умеет распознавать и наводиться «по картинке» с курсовой видеокамеры. Например, наши дроны-камикадзе «Ланцеты» уже достаточно давно и успешно используют подобную технологию машинного зрения для ударов по украинской бронетехнике. В последнем случае никакая РЭБ беспилотнику в принципе не страшна. Противостоять такому средству поражения можно лишь с помощью зенитных установок, которых ни в Рязани, ни в Нижнем, судя по всему, не было.

Можно не сомневаться, что под угрозой подобного нападения находятся сейчас и другие НПЗ европейской части России. Доказательством тому служат неоднократные сообщения в СМИ о сбитых украинских ударных беспилотниках в окрестностях города Кириши Ленинградской области, где расположен крупнейший на Северо-Западе России нефтеперерабатывающий завод. Их также в последнее время регулярно сбивают и под Калугой, где тоже есть НПЗ.

Еще один неприятный «звоночек» заключается в том, что для удара по рязанскому НПЗ использовались дроны, внешне очень похожие на турецкие Bayraktar TB2. На видео, проскочивших по рязанским пабликам, можно с большой долей уверенности опознать именно эти машины. Их применение в качестве камикадзе для хохла, в принципе, оправдано. Хотя бы потому, что в прочих амплуа на линии боевых действий эти аппараты живут крайне недолго из-за мощной российской ПВО.

Фото: globallookpress.com

Зато на роль одноразового дальнобойного оружия "турки" подходят неплохо. Максимальная дальность их полета достигает 3500 километров. Нести они могут боевую часть весом до 50 кг взрывчатого вещества. Уменьшив запас топлива (и, соответственно, дальность) хотя бы вдвое, полезную нагрузку (количество взрывчатки в данном случае) можно довести до 100-150 кг. Что уже совсем серьезно.

«Байрактар» со взрывчаткой, запущенный (допустим!) из-под Киева, вполне в состоянии добраться до НПЗ в Ярославле, Набережных Челонах, Оренбурге... То есть предприятий, расположенных от Украины гораздо дальше, чем Нижний Новгород. Не исключено, что ежедневные запуски «хохлом» по полсотни беспилотников самолетного типа за раз по приграничным с Украиной регионам России преследуют еще и цель «замаскировать» от российской ПВО те «байрактары», что должны поражать наши сильно удаленные от мест боевых действий НПЗ.

И потому велики шансы на успешный удар по объекту топливной инфраструктуры. Не хотим накаркать, но если в результате такой тактики укротеррористов у нас будут «выносить» по одному стратегическому НПЗ в сутки, РФ точно ждет очередной топливный кризис и подорожание на АЗС.

Чтобы этого не случилось, экономических мер мало. Защитой объектов российской «нефтянки» должно заняться Минобороны. Причем - срочно! Для начала хватит разместить для круглосуточного дежурства хотя бы по паре ЗРК типа «Панцирь» в окрестностях каждого серьезного «нефтяного» объекта, а дальше – по ситуации. Если этого оперативно не сделать... В общем, мы предупреждали!