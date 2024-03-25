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Forthing оснастит кроссовер T5 Evo полным приводом специально для России

Если раньше китайские автопроизводители хвастались «легкой» адаптацией своих машин к российским условиям (внедрением «зимнего» пакета, увеличенного бачка омывателя и т.д.), то теперь в ход пошла тяжелая артиллерия — особые полноприводные модификации, созданные специально для нашего рынка. Не отстает от своих конкурентов-соотечественников и новая для РФ марка Forthing, пообещавшая «вооружить» системой AWD кроссовер T5 Evo.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Forthing оснастит кроссовер T5 Evo полным приводом специально для России

Компания Ixen Motors Rus — официальный представитель бренда Forthing (входит в корпорацию Dongfeng) — пообещала разработать для России особую версию кроссовера Forthing T5 Evo с полным приводом. Сроки начала продаж новинки пока не называются, но уже известно, что она встанет на конвейер калининградского завода «Автотор», где производятся и другие модели марки.

— Система полного привода Forthing T5 EVO по своим характеристикам и устройству будет схожа с Chery Tiggo 7 Pro Max AWD и Omoda C5 AWD. Она будет представлена интеллектуальной многодисковой муфтой с функцией автоматического подключения, — приводит «Российская газета» заявление представителей Ixen.

Напомним, поначалу Forthing T5, Forthing T5 Evo и Forthing M4 Yacht будут собирать на заводе «Автотор» крупноузловым методом, однако в дальнейшем уровень локализации будет постепенно повышаться.

А возвращаясь к первому тезису — о полноприводных «китайцах», созданных специально для российского рынка — то ранее с аналогичными заявлениями выступили представители Jetour и GAC.

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