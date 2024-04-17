Через заднее крыльцо: как Toyota может по-хитрому вернуться в Россию

Сбежавшие в 2022 году с российского рынка иностранные автобренды, включая японские, наверняка были совсем не рады такому повороту истории. И, скорее всего, готовы немедленно вернуться как только позволит ситуация.

Компания Toyota — один из наиболее сильно пострадавших от потери российского рынка автопроизводителей. Ведь помимо годами выстраивавшейся дилерской сети, она лишилась еще и автозавода. При этом среди отечественных владельцев машин марки «Тойота» пользовались стабильной, массовой и в некотором смысле совершенно иррациональной популярностью. То есть можно сказать, что в случае чего наши люди встретят беглянку с распростертыми объятьями. А что же сама компания?

— На данный момент сложно с определенностью назвать сроки возврата автомобилей Toyota на российский рынок. Официальному «камбеку» сейчас препятствует геополитика. Когда ситуация в этой области нормализуется, мы спрогнозировать не можем. Однако для японцев существует и «черный ход» на российский авторынок. Дело в том, что в Китае у Toyota действуют несколько предприятий. Насколько я в курсе, они располагаются в Чэнду, Чанчуне, Гуанчжоу и Тяньцзине. Возможно, есть и другие производства. Теоретически, модели Toyota, предназначенные для китайского рынка, могут поставляться и в Россию через формально независимые от японского бренда фирмы. Ведь решился же недавно Stellantis оживить свой калужский завод сборкой «китайских» моделей Peugeot и Citroёn, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» основатель международного маркетплейса Car Click Сергей Пиголкин.

Фото: globallookpress.com

Заметим также, что и Toyota, и Lexus включены в список параллельного импорта российского Минпромторга. Кроме того, японцы официально разрешили поставки в Россию запчастей и компонентов для обслуживания автомобилей обеих марок, находящихся во владении наших автомобилистов.

Это красноречиво иллюстрирует истинное отношение компании к отечественному рынку. Кроме того, как только Toyota с Lexus официально прекратили свою деятельность в нашей стране, их легковушки начали в большом количестве поступать в Россию по всевозможным «серым» схемам — через страны ЕАЭС. Заметим, что этот процесс с разной интенсивностью продолжается уже почти два года. Однако никого в Toyota это не напрягает. Японцы, судя по всему, предпочитают закрывать глаза на происходящее в этой области. Видимо их такой сценарий полностью устраивает.