Желанный Mitsubishi: лучше «японец» в руках, чем «китаец» в сервисе

Среди многочисленного и разномастного предложения у купцов, везущих автомобили по схеме параллельного импорта, особым вниманием внезапно начал пользоваться далеко не самый технологичный продукт. В тройке лидеров оказался бренд Mitsubishi, а среди флагманов — «старик» Pajero, которого у нас давно списали. В причинах внезапной народной любви к марке и модели разобрались эксперты портала «АвтоВзгляд».

Массовый исход из нашей страны именитых автомобильных брендов, ажиотаж, переходящий в истерику, и прочие кризисные телодвижения российского авторынка в 2022 году принесли немало откровений. Так, внезапно выяснилось, что маркетинговые стратегии привычных марок в корне отличаются от реальных пожеланий потребителя, а «непопулярные» модели — на самом деле очень даже популярны.

Самый показательный случай — Mitsubishi Pajero 4, официальные продажи которого в России закончились в 2020 году. Однако уже в 2022-ом сотни, если не тысячи автомобилей, завезенных «параллельно», нашли своего покупателя. В чем же причина расцвета уже «завядших помидоров»?

Предприниматель Ярослав Милославский, открывший для себя направление параллельного импорта в самом конце 2022 года, рассказал порталу «АвтоВзгляд», что фактический, а не нарисованный маркетологами, спрос на автомобили в России имеет совсем иную структуру. Отличную от той, что изображают специалисты в красивых презентациях:

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— Кто бы что не говорил, — считает бизнесмен, — а японские автомобили в России очень популярны. Mitsubish — настоящая классика, которая волей случая оказалась более доступной, чем та же Toyota. На волне 22-го года вопрос денег вообще не стоял, народ начал покупать машины даже по высоким ценам, но основной запрос был — понятный автомобиль, на котором можно будет смело и спокойно отъездить все кризисное время.

Поэтому тогда раскупали Pajero 4, изначально стоивший до 4 млн. рублей, и правильно делали: очень надежная, неприхотливая машина, на которую есть и мастера, и запчасти. Что еще нужно? Тоже самое можно сказать и про Pajero Sport. Модель так же поставляли в Россию в достаточных количествах. Мы поддержали тренд и привезли из Китая классический Outlander, стоивший до повышения ставки утильсбора 3,3 млн. рублей. Точно такую же машину, что собиралась когда-то в Калуге. И ее люди брали, как горячие пирожки.

Граждане хотели купить автомобиль, который за 3-5 лет не принесет хлопот и сюрпризов, поэтому выбирали «Митсу». Тех же «китайцев», но куда более навороченных, богатых в оснащении, можно было взять по аналогичной цене, но на них каталогов запчастей нет, самих запчастей — тоже, да и чинить непонятно кто будет. Официальные дилеры просто отказывались брать ТС, привезенные «в серую». И, насколько я понимаю, отказываются и сейчас. Так что многие вполне обоснованно многие выбрали «синицу в руке», в роли которой и выступили машины Mitsubishi, — подчеркивает автоэксперт.