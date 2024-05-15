Китайский выбор: какие автомобили предпочитают водители в КНР

Портал «АвтоВзгляд» не раз писал о том, что китайский автопром, практически полностью колонизировав российский авторынок, сделал это с помощью не самых популярных в Поднебесной брендов. Не будем «переходить на личности», лишь вновь подчеркнем, что среди представленных у нас официально марок из КНР на своей исторической родине в ТОП-10 самых продаваемых входят только три! В чем, кстати сказать, мы убедились, посетив Пекинский автосалон-2024 и один из крупнейших автозаводов Китая.

На улицах китайской столицы днем с огнем не сыщешь продукцию местного автопрома: сплошь европейские марки и модели. Даже «корейцы» встречаются чаще. И лишь редчайшими вкраплениями во всю эту красоту выделяются модели Chery и некоторых брендов, входящих в Great Wall. И, кстати сказать, именно к стендам этих автоконцернов (если не брать в расчет экспозиции зарубежных гостей выставки) на пекинском мотор-шоу было приковано внимание местных журналистов, откровенно игнорирующих павильоны остальных отечественных автопроизводителей.

Впрочем, всему этому есть объяснение. Китайцы традиционно относятся к изделиям «свойского» автопрома, как мы — к поделкам АВТОВАЗа и УАЗа. Статусности любому китайскому товарищу придает именно владение иномаркой, даже если она выпущена на территории КНР в рамках какого-нибудь совместного предприятия с европейским или японским автостроителем. Да и в приватных беседах туземцы регулярно проговариваются, что по своему качеству их родной автопром сильно уступает западному. Опять же — за редкими исключениями. К которым, вы удивитесь, относятся и автомобили марки Chery. В чем же тут дело?

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Однозначного ответа на этот вопрос нет, но, похоже, тут свою роль играют сразу несколько обстоятельств. Chery (как, к слову, и Great Wall) не бросилась с головой в омут «зеленого» автостроения, продолжая совершенствовать и выпускать авто с традиционным ДВС. Причем добилась тут серьезного успеха. Достаточно сказать, что местные таксисты, наматывающие на машинах марки по 600 000 км, с большим уважением говорят об их надежности и ресурности.

Одновременно «Чери» очень активно работает над гибридными автомобилями, более приспособленными к повседневной эксплуатации, нежели чистые «электрички». Хотя и о последних — куда же от этого нынче денешься — не забывает и о них. Так, например, на Пекинском автосалоне-2024 компания показала гибридные кроссовер Tiggo 9 и седан Arrizo 8, которые наряду со своими бензиновыми версиями также пропишутся в России. И не только они.

Впрочем, более подробно и о нюансах автомобильной жизни Поднебесной, и о тамошних автозаводах, и о грядущих новинках российского рынка от той же Chery, тест-драйв которых, между прочим, мы уже провели, вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.