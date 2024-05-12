Вторая короткая рабочая неделя мая не сулила моторизованным россиянам никаких кардинальных изменений в их непростой жизни, однако они произошли. Да такие, что даже в обозримой перспективе нам с вами мало не покажется, а если говорить о долгосрочных последствиях случившегося, то, как говорилось в одном популярном советском кинофильме, «вечер перестает быть томным». Впрочем, судите сами.

Минувшие семь дней запомнятся всему миру инаугурацией старого нового Президента РФ и последовавшим вслед за этим переназначеним Михаила Мишустина главной правительства. Что, в общем и целом, хорошо, поскольку свидетельствует о незыблемости выбранного курса как во внешней, так и во внутренней политике великой державы.

Но это, повторим, в целом. А вот в частностях, особенно тех, что касаются автомобильной жизни страны, то эта самая «незыблемость» продолжит кошмарить водительскую братию с еще большей силой. Это следует из тех перестановок в кабинете министров, что предложил премьер. Если глава государства их утвердит, то перетасовки в высших эшелонах власти ударят по автовладельцам очень больно.

Фото globallookpress.com

Хотя бы потому, что первым вице-премьером скорее всего станет бывший глава Минпромторга Денис Мантуров. Тот самый, благодаря которому отечественный авторынок заполонили китайские автопроизводители, торгующие свои изделия по немыслимым ценам. Тот самый, при котором импортозамещение — в том числе и в автопроме — стало откровенным фарсом АВТОВАЗ по-прежнему жить не может без импортных комплектующих). Тот самый, что не смог перезапустить в полной мере ни калужский автокластер (конвейеры VW и Mitsubishi стоят до сих пор), ни питерские автопроизводства (бывшиt завод Nissan и Toyota все оттягивают и оттягивают перезапуск, хотя, вроде как, и обрели новых хозяев).

Понятно, что в новой должности этот господин продолжит поддерживать свою бывшую вотчину (Минпромторг г-н Мантуров возглавлял более десяти лет), а значит бесконтрольное засилье на авторынке наших новых восточных партнеров будет только шириться и крепнуть, а цены на их поделки — расти.

Тем более, что свою министерскую должность Денис Валентинович передает в «надежные руки»: Минпромторг может возглавить Антон Алиханов, губернатор — внимание! — Калининградской области. Да-да, той самой, где завод «Автотор» без устали методом крупноузловой сборки (локализация, ау!) штампует китайские машины третьестепенных игроков автопрома Поднебесной. Нужно ли после этого рассусоливать дальнейший вектор развития автопрома отечественного? Однако, увы, это еще не все «плюхи», которые водители страны огребут от нового кабмина.

Фото портала АвтоВзгляд.

В руководители Минтранса Мишустин прочит губернатора Курской области Романа Старовойта. Того самого, что много лет возглавлял ФАД «Росавтодор». Эта структура, напомним, отвечает за все бесплатные дороги страны. Ну то есть как — отвечает? По сути — просто «сливает» их ГК «Автодор», заведующей «платниками».

Стараниями чиновников пришла в полный упадок бесплатная альтернатива трассы М4 «Дон», на глазах разрушается магистраль М10 «Россия» — добро пожаловать на М11 «Нева». Скоро столь же печальная судьба ждет все объезды скоростной М12 «Восток» — а как иначе загнать водил на этот дорогущий хайвэй, с грабительскими тарифами которого не смог совладать даже Владимир Путин? Короче говоря, при этом министре мы, скорее всего, хотя и поедем очень быстро, но за невменяемо дорого...

Впрочем, все это пусть и ближайшие, но перспективы. Однако и «текущий момент» не вселяет оптимизма.

Фото globallookpress.com

Так, продажи новых автомобилей в апреле снизились по сравнению с мартовскими по разным оценкам на 6,5-7 процентов: и это однозначное начало стагнации, если не откровенного падения рынка.

Что, увы, вполне объяснимо: цены на новые машины растут «благодаря» и падению курса рубля, и вступившим в силу новым правилам начисления утильсбора (в итоге в апреле число импортированных в РФ авто снизилось более чем на треть), и продолжающемуся ужесточению (читай — сворачиванию) правил ввоза ТС по схеме параллельного импорта, и все дорожающим кредитам.

На минувшей неделе ЦБ объявил, что с 1 июля 2024 года устанавливает надбавки на автокредиты по неким коэффициентам риска (дикой ставки рефинансирования ему мало). И все это вместе взятое приведет к тому, что по мнению экспертов, уже к лету прайсы в автосалонах могут разом подскочить аж на 25%.

Фото портала АвтоВзгляд.

И даже родной АВТОВАЗ уже окончательно подтвердил накануне Дня Победы, что однозначно переписывает прайсы из-за увеличения себестоимости производства, санкционных рисков и необходимости создания сложных логистических и финансовых цепочек поставщиками. Правда, пока в целом по модельному ряду индексация будет менее 3%. Однако с грядущим повышением ставок все того же пресловутого утильсбора, за которое так топит глава автогиганта, как бы эти три процента не превратились к концу года в тридцать.

И только компартия Китая чувствует себя в это мутной водице живее всех живых. Компания Chery, например, зарегистрировала у нас названия аж целых двух новых брендов, хотя и не совсем понятно еще, что она под ними будет продавать. Официально не представленная у нас Li Auto (LiXiang) начала поставки в страну электрического минивэн Mega за 10 «лямов». И даже малоизвестная на наших просторах Sinomach Automobile расширяет свое присутствие в РФ, выкатив вслед за внедорожником «Паладин» пикап Oting Palaso — его продажи стартуют в сентябре.

И куда же мы едем, куда катимся?..