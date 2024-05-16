Обновленный Bestune B70 и другие новинки FAW в Ррссии

Компания FAW напомнила о себе российским клиентам, обнародовав внешность и раскрыв основные технические характеристики обновленного лифтбэка Bestune B70. Модель, надо сказать, изменилась существенно. Актуальности ей придают новая двухъярусная оптика и осовремененный «гриль» в корпоративном стиле. Так же тут появились новые бамперы, изменились патрубки выхлопной системы.

Интерьер тоже освежили: в глаза бросаются новые, более производительные мониторы приборной панели и медиасистемы. Скорректирован облик и функционал центральной консоли, на которой роль селектора трансмиссии теперь выполняет компактный электрический джойстик. Разумеется, как и у любой новинки, все материалы стали лучше, дизайн тоньше, а электроника заодно с аэродинамикой эффективнее.

Фото портала АвтоВзгляд.

Что касается силовых агрегатов, то по-прежнему на выбор клиента предусмотрено два турбомотора на выбор объемом 1,5 и 2 литра мощностью от 160 до 217 л. Первый работает с «роботом» DCT-7, тогда как со вторым трудится 6-диапазонная АКП.

Машину можно будет приобрести уже летом. Стоимость новинки, правда, пока не указывают. Однако по прогнозам, за лифтбэк попросят не менее 2,4 млн. рублей. Кроме того, в этом году россиян ждет еще одна новинка от FAW — в третьем квартале на рынок выйдет кроссовер Bestune T90. Расширение модельной линейки бренду точно не повредит, поскольку российские продажи компании пока не впечатляют. В 2023 году ей удалось реализовать у нас лишь 6900 автомобилей.