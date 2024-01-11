FAW пообещал россиянам несколько новинок в 2024 году

Как сообщает пресс-служба FAW, по итогам 2023 года марка увеличила объем реализованных в России автомобилей в 4,4 раза и не собирается на этом останавливаться. По словам директора по продажам и развитию дилерской сети «ФАВ-Восточная Европа» Александра Домникова, в наступившем году компания планирует представить публике несколько новинок в сегментах кроссоверов и седанов, которые традиционно являются самыми перспективными на нашем рынке. Правда, никаких подробностей он, увы, не раскрыл.

— Новинки компании в 2024 году откроют перед потребителями новые возможности в области технологичности, безопасности и комфорта. Подробности о новых моделях будут объявлены ближе к старту продаж, — сказал Домников.

В прошлом году российские дилеры FAW продали 6904 легковых автомобиля Bestune — это на 339% превышает показатели 2022 года, когда было реализовано лишь 1572 машины. Лидером стал лифтбэк FAW Bestune B70 — 2732 единицы или 40% всего объема. На втором месте — кроссовер Bestune T77, который нашел 2139 покупателей (31% продаж), что на 248% больше результата 2022 года. На третьем месте — Bestune T55 с показателем 1085 штут.