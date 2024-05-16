Про желтую рыбу и лягушек: почему автоэкспансия КНР может пойти России на пользу

Похоже, что китайская автомобильная промышленность перестраивает под себя весь мир — не только нас, но и Запад. Однако же есть нюанс — нам он пока помогает, а Западу — мешает. В глобальных процессах, потрясающих мировые рынки, разбирается портал «АвтоВзгляд».

То, что китайский автопром вышел за границы своей страны и начал мощную экспансию в ревностно охраняемые пределы так называемой западной цивилизации, уже никто не отрицает. Те самые обитатели задворок ойкумены, которых еще каких-то десять лет «золотой миллиард» презрительно называл желтой рыбой, земляными червяками и лягушками, начали метелить в хвост и в гриву своих конкурентов.

НЕ ЗАВОЕВАНИЕ, А ПЕРЕДЫШКА

На первый взгляд кажется, что наше положение мало чем отличается от той западни, в которую попал Запад. Однако это лишь от невнимательности. Там, где просвещенные европейцы и не сильно просвещенные американцы имеют реальный шанс оказаться с ног до головы в некоей дурно пахнущей субстанции, мы могли бы щеголять в белом фраке.

Каким образом? Очень простым. Не вдаваясь в предшествующую историю, ограничимся простой констатацией факта: после введения санкций наш авторынок превратился в непаханое поле, почти полностью поросшее бурьяном. Исключение составляла лишь небольшая делянка, обрабатываемая трудолюбивым АВТОВАЗом по старинке — сохой.

И ныне мы жалуемся: дескать, такие-сякие китайские автомобильные концерны явились на наш пустырь и буквально завалили его своей продукцией. Да еще и локализовываться тут не хотят, десять пинков им в живот по рецепту д'Артаньяна.

Но если дать себе труд немного задуматься, то несложно увидеть очень простую истину. Китайцы предоставляют нам уникальную возможность восстать из пепла подобно Фениксу, и при этом не путаются под ногами со своими заводами-фабриками.

Фото портала АвтоВзгляд.

Восстановление, а уж тем более подъем с нуля такой сложной отрасли, как автомобилестроение, требует времени. Заполняя наш рынок своими машинами — пусть дорогими, пусть с неопределенными гарантийными обязательствами — автоконцерны Поднебесной дают нам передышку, чтобы мы создавали собственное производство и разрабатывали собственные технологии не при тотальном дефиците автомобилей, а все-таки кое-что имея.

САМИ СЕБЯ ЗАКОПАЛИ

Если мы не воспользуемся выпавшим уникальным шансом, то будем самыми большими идиотами во всей этой истории. И останется нам как Швейку проклинать самих себя: «Я тут такую глупость выкинул! Так и дал бы себе по морде». У западных господ ситуация куда более критичная.

Они-то собственный автопром имели, причем сильный и качественный. Но введенные в заблуждение жупелом электротяги, его собственными руками практически закопали. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, чьи слова приводит телеграм-канал «Незыгарь», уже сейчас очевидно, что «старые» автомобильные бренды, столпы экономики Евросоюза, проигрывают рынок электромобилей китайским брендам, созданным буквально на днях.

И все эти компании благодарят западных лидеров, фактически уничтоживших собственные передовые технологии (дизельные моторы, например), и создавших рынок электромобилей под лозунгами борьбы с глобальным потеплением.

Фото globallookpress.com

Воспользовавшись равными стартовыми условиями, китайцы, подобно новым гуннам, ворвались в Европу. Их передовой отряд дешевых (по европейским и американским меркам) электромобилей эффективно готовит почву для прихода основной армии, состоящей из машин с традиционными двигателями. Но Запад, несмотря на свой непробиваемый снобизм, что-то чувствует.

НЕ ОСТАТЬСЯ В ДУРАКАХ

Как пишет «Коммерсант», Еврокомиссия обеспокоена притоком на европейский рынок китайских товаров, производство которых субсидируется государством. И в первую очередь, это касается электромобилей. ЕК готова применить защитные меры в случае сохранения дисбаланса в торговле. Эту угрозу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала в лицо самому председателю Си.

А за Большой лужей дрожит костыль в судорожной руке самоходного деда. «Мы не позволим Китаю заполнить наш рынок и сделать невозможным для производителей автомобилей конкурировать честно», — цитирует старика Джо агентство РИА «Новости». Да куда бы, бедолаги, денетесь с подводной лодки? Защита никогда и никого не приводила к победе.

...Заборет кит слона, или наоборот — нам в любом случае от этого ничего не отломится. Если мы сами для себя не постараемся, то неминуемо останемся в дураках.