Новые LADA Largus уже появились у дилеров

Перезапуск производства LADA Largus, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд», состоялся 15 мая этого года. Напомним, что АВТОВАЗ перенес сборку популярной модели в Ижевск, где налажен выпуск 5-местных универсалов и цельнометаллических фургонов. И вот первые машины удмуртского завода уже поступают продавцам.

Официальный старт продаж при этом пока не состоялся

Как сообщает telegram-канал RCI News, дилеры LADA начали получать автомобили ижевской сборки. Российский автогигант отгружает им как пассажирские универсалы, так и грузовые фургоны. Пока обе модификации доступны только в двух цветах — «Ледниковый» (белый) и «Платина» (серебристый металлик). Позднее должны появиться машины в оттенках «Борнео», «Кориандр» и «Черная пантера».

Возрожденные автомобили вооружены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями — 90-сильным 8-клапанным и 106-сильным 16-клапанным — в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пассажирскую версию в базовой комплектации АВТОВАЗ оценил в 1 660 000 рублей, а коммерческая LADA Largus будет стоить минимум 1 670 000 руб.