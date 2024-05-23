Новые LADA Largus уже появились у дилеров

Как сообщает telegram-канал RCI News, дилеры LADA начали получать автомобили ижевской сборки. Российский автогигант отгружает им как пассажирские универсалы, так и грузовые фургоны. Пока обе модификации доступны только в двух цветах — «Ледниковый» (белый) и «Платина» (серебристый металлик). Позднее должны появиться машины в оттенках «Борнео», «Кориандр» и «Черная пантера».
Возрожденные автомобили вооружены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями — 90-сильным 8-клапанным и 106-сильным 16-клапанным — в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Пассажирскую версию в базовой комплектации АВТОВАЗ оценил в 1 660 000 рублей, а коммерческая LADA Largus будет стоить минимум 1 670 000 руб.