LADA Largus подорожал на миллион рублей за три года

Перезапуск производства LADA Largus состоялся в мае 2024 года, о чем портал «АвтоВзгляд» уже писал. Напомним, что АВТОВАЗ перенес сборку популярной модели в Ижевск, где налажен выпуск 5-местных универсалов и цельнометаллических фургонов. Увы, но в процессе переезда машина существенно подорожала.

Как стало известно порталу Quto.ru, в начале 2021 года базовый универсал в комплектации Classic с 90-сильным 8-клапанным бензиновым двигателем 1,6 л стоил 724 900 рублей. К концу года цена выросла до 812 900 руб. В 2022-ом РРЦ поднялась до 829 900 рублей, но уже к лету того года из-за санкций и прочих факторов прайс «Ларгуса» «потяжелел» до1 300 900 «деревянных». В 2023-ем цены на модель официально не публиковались, но в среднем 5-местная версия обходилась покупателю в 2 300 000 рублей.

После возобновления серийного выпуска модели, начальная цена пассажирской версии в базовой комплектации установлена производителем на уровне 1 660 000 рублей, а коммерческого исполнения LADA Largus — 1 670 000 руб. Это почти на миллион дороже, чем три года назад, но более чем на 500 000 дешевле, чем в 2023ем, когда популярный автомобиль был в дефиците.