Крутые и полезные «фишки» на АЗС, о которых вы даже не догадывались

Мы уже давно привыкли к тому, что крупные автозаправочные комплексы предлагают широкий спектр второстепенных услуг — от еды и кофе до автомойки и подкачки колес. Более того: у сетевых АЗС предусмотрены различные программы лояльности, а также сервисы, благодаря которым клиенты заезжают «в гости» даже с полным баком в автомобиле. О самых любопытных из них расскажет портал «АвтоВзгляд».

Начнем, пожалуй, с фирменных карточек и мобильных приложений, которые стимулируют водителей к внеочередным визитам на АЗС. Такие есть у тех же «Роснефти», «Лукойла», «Трассы», «Газпромнефти» и других. Во-первых, при заправке топливом и покупке товаров в магазине автовладелец получает бонусы, которые копятся на личном счете клиента, позволяющие в последующем оплачивать различные услуги.

Во-вторых, накопленные баллы можно использовать в партнерских программах. Скажем, заказать что-нибудь полезное на маркетплейсе, подписаться на онлайн-кинотеатр или даже купить билет на самолет. Наконец, обладателям «клубных» карт доступны всевозможные «кешбэки», причем далеко за пределами АЗС.

Кроме того, среди своих клиентов заправочные комплексы регулярно проводят розыгрыши призов — от бесплатного топлива и бытовых товаров до автомобилей и денежных сертификатов. К примеру, Teboil еженедельно разыгрывает по 1 000 000 рублей, а некоторое время назад «Лукойл» осчастливил три десятка человек новенькими Mercedes-Benz GLC. Говорить после этого про бесплатную еду и напитки, которые доступны посетителям, набравшим определенное количество бонусов, как-то даже неуместно. Но факт...

Фото портала АвтоВзгляд.

Впрочем, не приложением единым жив русский водитель. Скажем, на крупных сетевых АЗС доступна безвозмездная чистка фар и мойка стекол. Причем ложится это на плечи самих работников, которые, правда, нечасто проявляют подобную инициативу. Но после обращения заправщик просьбу выполнит наверняка.

Если, конечно, не будет занят другими клиентами. Между тем, помыть стекла можно и самостоятельно — специальная щеточка, как правило, находится в свободном доступе рядом с урной у каждой из бензоколонок. Кстати, об урне.

Мало кто знает, что на задворках автозаправочных станций расположены самые настоящие контейнеры для отходов, а потому вы всегда можете сгрузить туда имеющийся на борту крупногабаритный мусор. Как, впрочем, и спокойно занять свободное место в парковочном кармане — время стоянки транспортного средства на АЗС не регламентировано. При этом автомобиль будет находиться на территории комплекса под круглосуточной охраной и наблюдением видеокамер.