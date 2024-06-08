Оскудевший российский рынок продолжает терять проверенных и десятилетиями насиживавших места импортеров, чью взращенную и удобренную мегатоннами маркетинговых бюджетов «грядку» без всякого сопротивления заняли «восточные партнеры». Но санкции, демократия и «хрустальный град» на Капитолийском холме превыше любых макро- и микроэкономических доводов. Проглядишь европейскую и американскую прессу — так все ушли. А что на деле? Сколько же компаний в действительности покинуло Россию? Ответ нашел портал «АвтоВзгляд».

Увидев ассортимент машин в российских автосалонах, любой автолюбитель в Необъятной предположил бы страшный сон и начал неистово себя щипать повсеместно: от знакомых имен не осталось и следа, а многие названия с первого раза и не произнесешь. Что уж говорить о моделях? Некоторые не знали и лучше бы не узнавали, но случилось то, что случилось: известных всем и каждому автопроизводителей вынудили уйти из России. Заставили, надавили, не оставили выбора. В «цветущем саду», наверное, представляют, как мы тут всей страной «пешком по шпалам на юга» и по замерзшим рекам да на тройке с бубенцами. Нет ведь машин-то у нас больше! Поломались да побились, а новые — не привезли. Не так ли?

Гвоздь для великолепной картины главенства «мира по правилам» над реальностью дремотных болот взялся забивать рупор истины из горнила демократии Financial Times, который решился посчитать истинные цифры исхода импортеров, дабы свинцовым шрифтом добить непокорных русских. Заход, как говорят в наших широтах, «на рубль»: мол, не нужны нам, светлолицым, ваши кровавые медяки. Источник статистики — лучше не придумаешь: Киевская экономическая школа, специализирующаяся на антироссийских исследованиях. Нет сомнений, что были в самые сжатые сроки предоставлены самые достоверные сведения.

Фото: globallookpress.com

Изначально в статье говорится, что в России до «закрытия калитки» в «цветущий сад» функционировало 3783 иностранные компании. Наверняка, в предоставленных документах была фраза, что в одном районе Киева больше, но ее вежливо опустили. Уважаемое издание все-таки.

По скромным российским подсчетам таких компаний, включая совместные предприятии, было около 20 000 штук. Но важность вываленного стогом материала заключается в другом: официально покинули негостеприимные российские широты 387 компаний. Или 10% от заявленных выше. Еще 1223 грозно и громко заявили о своем желании, разослали пресс-релизы, сократили часть сотрудников, провели пару корпоративов «за упокой», но забыли довести дело до логического конца. Уйти. А 2173 компании, или 57% всего списка, никаких заявлений не делали и продолжают работать. Как говорится, главное в любом расследовании — не выйти на самих себя. Занавес.

Просто напомним, что Mitsubishi и Subaru, Suzuki и Mazda, Peugeot и Citroёn никуда не уходили. Работа представительств в России продолжается. Да, деловая активность существенно снизилась, новые автомобили поставлять прекратили, но сам факт исхода — чистой воды вымысел. Вот даже Financial Times подтверждает — куда уж круче источник.