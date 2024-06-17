Для тех, кто пускает слюни по претендующему на бизнес-класс японскому седану Toyota Camry, найдется куда более любопытная альтернатива. Просим любить и жаловать — Toyota Avalon. В отличие от «собрата» автомобиль, выпущенный в 2023 году, выглядит много краше и куда сочнее упакован. Впрочем, судите сами: не менее шести «эирбегов», умный круиз-контроль, люк в крыше, система предотвращения столкновений, помощники при перестроении, торможении и движении на склоне.
Добавьте сюда премиального качества акустическую систему, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, а также двухзонный климат, камеру заднего вида и мультируль — вот вам самый настоящий бизнес-седан. Не зря же эту модель частенько называют «Lexus для бедных». К слову, цена на Avalon с учетом действия специальных маркетинговых программ у дилеров одинаковая — от 3 450 000 рублей. Причем продавцы дают на машину локальную гарантию в виде 100 000 км пробега. Что касается технической начинки, то в движение авто приводится бензиновым движком о 178 «скакунах» вкупе с бесступенчатой коробкой передач. Привод — на переднюю ось.
Те же 100 000 километров или три года гарантии дают дилеры на новинку от японской Honda — переднеприводный кроссовер ZR-V, который доступен в стоке как 2022-го, так и 2023-го годов выпуска. Цены начинаются от 3 290 000
Что до «внутренностей», то тут полный, что называется, фарш: шесть подушек безопасности, датчики давления в шинах и определения усталости водителя, ассистенты экстренного замедления, езды на спуске и под уклон, Start-Stop, клавиша запуска мотора и многое другое. Движет же всем этим делом 182-сильный бензиновый двигатель, агрегатированный с вариатором.
Купеобразный немецкий кроссовер Volkswagen Tayron удивит поджарым силуэтом, эстетичной прозрачной задней оптикой и «плавающими» в стиле Teramont линиями кузова. Интерьер и вовсе завораживает нехарактерными
Автомобиль, сошедший с конвейера в 2023 году, укомплектован роботизированной трансмиссией, которая распределяет крутящий момент 1,5-литрового бензинового турбомотора на переднюю ось. По опциям в сегменте — круче и не придумаешь. Тут вам и многозонный климат-контроль, и продвинутый «автопарковщик», и дистанционное открытие багажного отсека, и функции определения дорожных знаков, разметки и опасных объектов на проезжей части. Более того: обогревы всего и вся, панорамная крыша с люком, умная светотехника, адаптивный круиз. Честно говоря, сей список можно было бы продолжать еще долго, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. С учетом спецпредложений стоимость германского SUV стартует от 3 885 000 рублей.