Какой подержанный кроссовер выбрать: Toyota RAV4, Nissan X-Trail или Mazda CX−7

Toyota RAV4 к третьему поколению представлял собой предельно сбалансированную концепцию универсального автомобиля, ставшую иконой для прочих производителей. Nissan шел по пятам. Тем более во второй генерации он извлек все уроки из неудач с первым X-Trail.

Сложнее всех было небольшой «Мазде», которая хоть и была к тому времени на гребне успеха с моделью Mazda3, к выпуску кроссовера оказалась не готова. Под рукой не оказалось даже подходящего двигателя. И все же СX−7 удачно конвертировал накопленный авторитет бренда в неплохие продажи.

Даже крепко подержанная Toyota остается в цене. Сегодня на рынке не найти «живой» машины третьей генерации, даже из самых ранних, дешевле миллиона. Наиболее популярными у нас были два бензиновых мотора: 2.0 (152 л. с) и 2.4 л (170 л. с). Двигатель 2.4 возили и в США, поэтому он запросто обходился 92-м бензином. Привод ГРМ в обоих случаях цепной с отличным ресурсом более 200 000 км пробега. Проблемы дают о себе знать после 150 000 км, когда моторы начинают подъедать масло. Лечение — замена поршневых колец. На тех же пробегах подтекает помпа, что усиливает риск перегрева.