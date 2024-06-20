АВТОВАЗ возобновил продажи LADA Largus

Перезапуск производства LADA Largus состоялся 15 мая — сборку модели перенесли в Ижевск, а попутно внесли ряд изменений в конструкцию бестселлера. А сейчас 5-местные универсалы и цельнометаллические фургоны не просто появились у дилеров, а стали доступны для покупки.

Пока в продаже есть только три варианта пассажирской модели и одно коммерческое исполнение машины. «Ларгус» с 90-сильным 8-клапанным 1,6-литровым мотором в комплектации Classic имеет водительскую подушку безопасности, систему ЭРА-ГЛОНАСС, АБС, кондиционер, ГУР, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок с дистанционным управлением.

Стоит такой 5-местный универсал от 1 660 000 рублей. За раздельную складную спинку заднего сиденья и 15-дюймовые легкосплавные диски придется доплатить 45 000, а если выбрать версию со 106-сильным 16-клапанным двигателем, то цена Largus будет начинаться от 1 735 000 руб.

Цельнометаллический фургон Largus доступен пока только с 90-сильным мотором, а оснащение такого «Ларгуса» подразумевает подушку безопасности водителя, ГУР, кондиционер, АБС, систему ЭРА-ГЛОНАСС, центральный замок с дистанционным управлением, кронштейны крепления груза в багажном отсеке и его подсветка.

Коммерческое исполнение оценено минимум в 1 670 000 рублей. До конца 2024 года на российский рынок должны выйти 7-местные универсалы и «внедорожная» версия Cross. Эти варианты LADA Largus в Ижевске планируют поставить на конвейер осенью текущего года.