Китай подтверждает: цены на автомобили в России абсолютно несуразные

В июне цены на автомобили в Китае рухнули впечатляюще. Аналитики тут же нашли этому массу совершенно объективных объяснений. Однако портал «АвтоВзгляд» по своему обыкновению заинтересовался совершенно другим аспектом этого интереснейшего явления — а сколько китайцы вообще вынуждены платить за автомобили.

Как ценовую политику формируют автодилеры КНР, а как — наши

«Российская газета» подбросила в топку околоавтомобильных дискуссий интересную информацию. В Китае, оказывается, есть такой Праздник шоппинга, более известный как Праздник 618. Замечателен он тем, что ежегодно 18 июня продавцы традиционно объявляют о щедрых скидках. Однако, замечает издание, в текущем году случилось простое совпадение: модели Toyota и Volkswagen ощутимо подешевели безотносительно столь приятного праздника.

Где вы видели такие цены?

Проблема, из-за которой крупнейшие мировые автопроизводители были вынуждены резко снизить цены на свою продукцию, заключается в драматическом падении спроса на легковушки. Именно поэтому, а не по какой-то другой причине, стартовая цена на Toyota Corolla, ранее составлявшая 116 800 юаней (1,35 млн. рублей), теперь продается дилерами по 79 800 юаней (около 920 тысяч рублей). Прайс на Camry снижен со 171 800 юаней до 149 800 юаней (с 1,98 млн. до 1,73 млн. рублей соответственно). Китайский портал Autohome.com.cn, статью которого цитирует «Российская газета», прогнозирует дальнейшее падение цены, на что почти наверняка пойдут автодилеры.

Точно таким же образом на падение спроса отреагировал Volkswagen. За седан С-класса Sagitar — аналог Jetta — он просит теперь на 40 тысяч юаней меньше — всего 85 тысяч (эквивалентно 980 тысяч рублей). Magotan, известный у нас как Passat, стоит нынче вместо 211 900 юаней (2,44 млн. рублей) всего 131 900 юаней (1,52 млн рублей).

Хочется спросить уважаемых российских водителей: «Ребята, вы вообще видели в нашей богоспасаемой стране такие цены на машины?» Возможно и видели где-то в начале 2010-х годов, когда базовая Corolla стоила 900 000 рублей, в Passat — 1,3 млн. рублей. Но надо при этом все-таки учитывать, что десятилетие назад и машины, и рубль были совсем-совсем другими.

Свобода ценообразования

Не буду напоминать, какие ценники сейчас, в том же самом июне 2024 года, вывешены на автомобили в России. Речь даже не о совершенно потерявших берега китайцах, обалдевших от привалившего им счастья — там замучаешься нули на прайсах считать. Все они разом записались в премиум — ибо бабло лежит именно там, а не в бросовом бюджетном сегменте. А, между прочим — капусточка, конечно, дело хорошее, но в доме нужно держать и мясные закуски.

Но вот исторически народные корейцы, подпольно вернувшиеся в Россию не корысти ради, а только волею пославшей их жены, также радуются той свободе ценообразования, которую им устроило родное наше государство.

— Однако, — пробормотал он, — телячьи котлеты два двадцать пять, филе — два двадцать пять, водка — пять рублей.

— За пять рублей большой графин-с, — сообщил официант, нетерпеливо оглядываясь.

Solaris HS — от 2 млн рублей, или с учетом непонятно чем детерминированной скидки — от 1 500 000 рублей. Кто не в курсе — это тот самый Hyundai Solaris, который пять лет назад в топовой комплектации не дотягивал до миллиона безо всяких скидок. Кто-то считает, что это нормально?

Одобрения МВФ ради

Для нас, похоже, удивительна реакция китайских автодилеров на падение спроса. Он падает — они снижают цены. Как так? Наши дилеры за многие годы и за несколько кризисов приучили нас к обратному. Продажи снижаются — они повышают ставки. Продажи по-прежнему в минусе — они опять повышают. А куда вы, голодранцы, денетесь с подводной лодки? Все равно придете и купите.

Естественно, что в результате такой политики автомобиль обходится для нашего водителя гораздо дороже, чем для водителя китайского. И дело вовсе не в разнице покупательского потенциала — в Поднебесной он давным-давно гораздо выше, о чем портал «АвтоВзгляд» уже с горечью писал.

Вопрос совсем в другом — на что заточена так называемая государственная машина. Если чиновник работает не во благо своего народа, а одобрения функционеров МВФ ради, то так оно и будет получаться.

Ведь, если звезды не зажигают —

значит — это кому-нибудь не нужно?

Значит — кто-то не хочет, чтобы они были?

Эээ... Маяковский вроде писал как-то не так, а?