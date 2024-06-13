Чтобы да, так нет: смертельные парадоксы автомобильной отрасли России

Все, что в нашей стране так или иначе связано с автомобилями, способно поставить в тупик любого, даже самого умудренного опытом и проницательного человека. Парадоксы преследуют все, что хотя бы краешком соприкоснулось с этой загадочной отраслью. Портал «АвтоВзгляд» не смог удержаться и погрузился в атмосферу иррациональности и абсурда.

Страна развивает экономику, укрепляет суверенитет. Строятся заводы и фабрики, растет ВВП, хорошеют города и городишки. Неплохо импортозамещаются продукты и товары, которые раньше немыслимы были без иностранного ярлыка. И только с автомобилями продолжает твориться что-то непонятное.

Так перенасыщен или дефицитен?

Вот, скажем, продажи. Какие тут, казалось бы, могут быть сюрпризы? Опись, протокол, сдал, принял... Оказывается, все гораздо интереснее. По данным агентства «Автостат» за весь прошлый год в России поставлено на учет 1 млн. новых легковушек. Многочисленные автоэксперты сходятся на том, что для нормального функционирования рынка — с точки зрения как торговцев, так и покупателей — необходимо ежегодно продавать как минимум 1 500 000 легковых автомобилей. Получается, 2023-й страшно далек от «нормального». Мы только-только начали подбираться к тому самому нижнему убогонькому пределу лишь в году текущем — с января по май отечественные водители приобрели 595 тысяч новых машин.

При всем при этом спрос падает второй месяц подряд. Те же самые эксперты, только что рассуждавшие о необходимом и достаточном, теперь пытаются найти хоть какое-то разумное объяснение этому странному явлению и на голубом глазу заявляют, что рынок перенасыщен. Хотя любому, что не прогуливал в школе математику, очевидно — он сильно дефицитен.

Фото: globallookpress.com

Второй парадокс: продажи падают, но цены упорно лезут вверх, не смущаясь ничем. За январь-апрель 2024 года средневзвешенная стоимость легковых автомобилей по отношению к тому же периоду прошлого года выросла на 24%. Продавцы чувствуют себя превосходно, отделываясь от возмущенных покупателей эфемерными льготными предложениями и кратковременными маркетинговыми скидками. Это понятно, если рынок дефицитен. Но если он, 2674 Хотя бы руль в машинах должен быть российским: автопром страны ждут перемены Чем закончится новая волна локализации и импортозамещения как нас уверяют, перенасыщен, то сразу же вспоминается анекдот:

— Слушай, ты можешь понять, что вообще происходит?

— Тебе объяснить?

— Да нет, объяснить я и сам могу. Ты понять можешь?

Так много или мало?

Едем дальше. По уровню автомобилизации Россия сильно недотягивает не только что до уровня развитых стран, а просто недотягивает. По количеству машин в пересчете на 1000 жителей мы занимаем весьма скромное место в шестом десятке, уступая таким «зажиточным» странам, как Барбадос, Суринам, Лесото. Впрочем, это ни в коем разе нельзя считать показателем экономической мощи государства. Китай, например, постепенно прогибающий под себя изменчивый мир, плетется в указанном рейтинге далеко за нами.

Нет, собственно, вопрос в другом. Если нам до нормального уровня автомобилизации далеко как до Пекина раком, то с какого такого рожна наши чиновники, не жалея глоток, ратуют за резкое ограничение использования личного транспорта? С упорством, достойным лучшего применения, они тратят серьезные деньги на развитие всевозможных каршерингов, СИМ и прочего эрзац-транспорта.

Фото: globallookpress.com

И это опять же не все. Отсутствие более-менее достойного количества автомобилей на 1000 рыл никак не мешает крупным городам стоять в бесконечных пробках. Зампред правительства Марат Хуснуллин оценил, что сегодня средняя скорость в мегаполисах составляет 27 км/ч, в 2030 году она упадет до 18 км/ч, а еще через пять лет — до 13 км/ч. Ай-яй-яй, во всем виноваты водители-индивидуалисты-собственники проклятые! Не подумайте 5524 Про желтую рыбу и лягушек: почему автоэкспансия КНР может пойти России на пользу Китайцы дали российскому автопрому передышку только, что тут замешаны, скажем, строители.

Сколько говорилось о том, чтобы при планировании новых микрорайонов прежде всего следует рассчитывать протяженность и ширину необходимых для нормального функционирования магистралей? Наплевали. Сколько раз объявлялось о том, что точечная застройка запрещена отныне и навеки? Начхали. Сколько лет застройщиков пытались обязать обустраивать в новых жилых домах достаточное количество парковочных мест? И на это забили.

Так, может, хватит электромобилями маяться?

Список парадоксов, в ежедневном режиме порождаемых нашей автомобильной отраслью и ее руководителями, можно продолжать дальше, но какой в этом смысл? Положа руку на сердце — все вышеперечисленные проблемы, равно как и не упомянутые в данном тексте, вовсе не проблемы, если ими действительно серьезно заняться, а не продолжать радостно эксплуатировать всю неустроенность себе во благо. Все решаемо, причем очень быстро.

Но вместо этого «капитаны индустрии» все свои силы кладут на реализацию завиральных идей, про которые им на Западе сказали, что это хорошо — например, на продвижение электромобилей. Тех, что в нашем климате нужны как слону велосипед. Кстати, и деньги высвободятся для инфраструктурных проектов.