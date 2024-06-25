Убийственная неопределенность: Skoda пытается вернуться в РФ через Казахстан

Возвращение в Россию сбежавших несколько лет назад автобрендов — желание достаточно большого числа российских автовладельцев. «Чтоб все было как раньше» на отечественном авторынке мечтают и многие поклонники автомобилей марки Skoda.

Заметим, что Skoda стала одним из самых первых и быстрых «ухилянтов» из нашей страны. Мало кто знает, что в первые же дни СВО в феврале 2022 года сотрудники российского представительства чешской марки организовали что-то вроде секретной операции (практически по канонам саги о Джеймсе Бонде) по эвакуации персонала из нашей страны: тайный и быстрый бросок на машинах из Москвы в Санкт-Петербург, а затем немедленный переход российско-финской границы.

Все было обставлено так, словно за менеджерами гнался советский КГБ в полном составе. Хотя, судя по всему, отечественным спецслужбам на самом было глубоко плевать на шпионско-русофобские заморочки «чехов». К чему этот квазиисторический экскурс? Он всего лишь демонстрирует, насколько эмоциональными, политизированными и напрочь лишенными экономического смысла были решения западных и японских автобрендов покинуть наш РФ. Корейцы в этом смысле оказались более прагматичными и здравомыслящими гражданами. Но и их сломил общезападный «консенсус».

По прошествии времени оказалось, что потеря российского рынка, сопряженная со сдачей китайским брендам тщательно взрощенной на нем сети изготовления, сбыта и обслуживания автомобилей, не сильно радует «беглецов». Некоторые из них даже в условиях антироссийских санкций пытаются окольными путями хотя бы частично вернуться к нам.

Есть ли у российских любителей чешской марки в обозримом будущем шанс сесть за руль новенькой легковушки в дилерском центре бренда? Этот вопрос портал «АвтоВзгляд» задал основателю автомобильного маркетплейса CarClick Сергю Пиголкину.

Фото Skoda

— Возвращение Skoda на российский рынок, хотя и неофициальное, фактически было запланировано на начало лета текущего года. Совсем недавно в Казахстане заработал завод Allur в городе Костанае, занимающийся крупноузловой сборкой Octavia и Kodiaq. Мощность предприятия явно превышает потребности казахского рынка.

То есть бизнес-план предприятия, скорее всего, подразумевал достаточно масштабные поставки в Россию, поскольку обе наши страны входят в Таможенный союз. Эти машины уже начали просачиваться к нам в режиме списания коммерческого утильсбора, равного 306 000 рублей, поскольку у них объем двигателя менее двух литров. Но теперь ходят слухи — официальных бумаг и решений пока нет — что с 1 июля чешские авто можно будет ввозить к нам только после полной уплаты таможенной пошлины, как это ранее было сделано в отношении машин из Кыргызстана. В этом случае казахские Skoda станут неконкурентоспособны. Надеюсь, что к началу июля ситуация прояснится.

Замечу, что на российском рынке сейчас представлено много моделей Skoda из КНР. Люди достаточно активно их заказывают и покупают. Например китайский Kodiaq с двухлитровым 220-сильным двигателем стоит у нас «под ключ» примерно 5 млн. рублей. Superb c 1,4-литровым 150-сильным мотором — порядка 3,6-4 млн. Что вполне адекватно современным ценам на ТС аналогичного класса в России. Везут из Поднебесной даже Octavia. Такой лифтбэк с теми же 1,4 л под капотом можно купить по цене от 2,8 млн. руб., — рассказал порталу «АвтоВзгляд» г-н Пиголкин.