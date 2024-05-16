Бизнес по-японски: прагматичные причины возвращения Mazda в Россию

Подавляющее большинство автомобилистов, приобретавших новые автомобили в последние год-полтора, не в восторге от того, что обстоятельства вынудили их сесть за руль «китайца» вместо привычного «европейца», «японца» или «корейца». Поклонники Mazda уж точно с радостью встретили бы новость о возвращении бренда в Россию!

Ломать, как говорится, не строить. Оперативно покинувшие в 2022 году российский рынок иностранные автобренды потеряли отлаженную и четко работающую систему дистрибуции транспортных средств национального масштаба. И наверняка их топ-менеджеры с болью наблюдали, как плоды их многолетнего труда практически за бесплатно подбирают китайские автобренды. Порой такие, о существовании коих еще несколько лет назад публика даже не подозревала.

Параллельно, российским автовладельцам пришлось порой «через не могу» отвыкать от привычного окружения — широкого набора автобрендов со всего мира. И учиться разбираться в «сортах» китайского автопрома.

Но память о недавно ушедшем в небытие внутрироссийском автомобильном мирке еще долго будет существовать в умах наших автомобилистов. Поэтому большинство как продавцов, так и покупателей автомобильной техники будут безмерно счастливы, если узнают, что мировой автопром решил вдруг вернуться на отечественный рынок. Зная об этом, портал «АвтоВзгляд» решили выяснить у эксперта: каковы перспективы «камбэка» в Россию одного из любимых нашими согражданами иностранных автобрендов — японской Mazda.

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— Как мы все знаем, у Mazda имелось собственное сборочное производство на территории российского Дальнего Востока. Но среди прочих автопроизводителей, локализовавших у нас выпуск своей продукции, Mazda проводила наиболее осторожную политику в этой области. Минимизировала риски, так сказать. Несмотря даже на то, что машины этого японского бренда у нас любили.

—Можно не сомневаться, — продолжает эксперт, — что когда Mazda решит вернуться на наш рынок, покупатели встретят ее с распростертыми объятьями. Замечу, что осторожный, но прагматичный поход к ведению бизнеса в нашей стране, продемонстрированный Mazda, означает, что компания с большой долей вероятности возобновит свою деятельность у нас сразу, как только «флюгер» внешней политики Японии повернется в благоприятную для России сторону.

Японцы в принципе очень прагматичная и циничная нация. Как только поймут, что торговать с Россией выгодней, чем соблюдать американские санкции — все сразу вернется на круги своя, как до 2022 года. Хотя, разумеется, в данном вопросе политику совсем уж со счетов сбрасывать тоже нельзя, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» основатель компании CarClick Сергей Пиголкин.