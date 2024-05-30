Все сложно: когда компания Nissan может вернуться в Россию

Как для западных, так и для восточных автобрендов уход из России стал вынужденным шагом. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, при каких условиях и в какие сроки возможен «камбек» Nissan на наш рынок.

Скоро никто кроме специалистов авторынка уже и не вспомнит, что Nissan ежегодно продавала в России сотни тысяч автомобилей. А ведь это было всего-то несколько лет назад. Уход компании оставил многих российских автовладельцев без нового личного транспорта с привычным шильдиком на капоте. На данный момент по дорогам нашей страны бегает внушительная армия подержанных Nissan разных марок и поколений.

Этот парк сейчас в очень скромных объемах пополняется преимущественно праворульными моделями бренда. Которые, как говорится, погоды не сделают. Ведь пересаживаться с нормальной леворульной машины на «праворульку» из одной только любви к бренду Nissan — идея крайне сомнительная.

А вот есть ли у российских любителей продукции этой японской марки в обозримом будущем шанс сесть за руль новенькой легковушки в салоне официального дилерского центра бренда? Этот вопрос портал «АвтоВзгляд» задал основателю автомобильного маркетплейса CarClick Сергю Пиголкину.

Фото Nissan

— Nissan в свое время очень плотно «вросла» в наш рынок. Все мы помним, что у компании имелось свое сборочное производство в Санкт-Петербурге. Теперь там хозяйствует бренд Xcite, насколько я понимаю. Уход из России для Nissan явно стал крайне болезненным мероприятием. Но «политика» пересилила.

Если говорить о перспективах возвращения этого производителя на наш рынок, то у меня на этот счет мало оптимизма. Тут дело не только в самих японцах. Альянс Nissan с французским Renault делает стратегию брендов взаимозависимой. Они должны либо оба возвращаться, либо оба оставлять все как есть. Сейчас и рассуждать-то странно возвращении европейских автостроителей в РФ в обозримом будущем.

Соответственно, и Nissan на нашем рынке скорее всего поставил крест. Как минимум на длительный период. Замечу также, что при всей распространенности «ниссановских» легковушек в нашей стране, в обход санкций их в Россию не особенно то и везут. По крайней мере машины той же Toyota, поставляемые к нам по обходным схемам, пользуются у наших автомобилистов куда большим спросом, — заявил порталу «АвтоВзгляд» Сергей Пиголкин.

Однако добавим, что у поклонников внедорожников «Ниссан» сегодня есть неплохой вариант официально приобрести настоящий рамник, но под названием Oting Паладин. Этот китайский «проходимец» собирается на совместном предприятии наших новых восточных партнеров и Nissan и практически целиком (разве что двигатель тут — лицензионный Mitsubishi) повторяет конструкцию Nissn Navara.