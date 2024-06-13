Американцы придумывают все новые экономические рестрикции против нашей страны. Очередной пакет санкций фактически запретил биржевой обмен заокеанской валюты в России. А поскольку запчасти и автомобили для нашего рынка закупают за рубежом исключительно в свободно конвертируемых дензнаках, с поставками импортных товаров могут возникнуть серьезные затруднения... Или нет? Ответ на этот вопрос дали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Минфин США запретил валютные операции в долларах с такими системообразующими российскими финансовыми организациями, как Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). То есть теперь никто в нашей Необъятной не может покупать, продавать и переводить с их помощью доллары вообще — под угрозой наказаний из-за океана.

И с сегодняшнего утра, чуть ли не впервые с начала 1990-х, никто не знает официального курса доллара. А раз его нет, компании (включая зарубежные банки), связанные импортом/экспортом в Россию и из нее, просто не в состоянии проводить платежи. Даже в юанях и любых иных иностранных «тугриках» — поскольку все они так или иначе привязаны к доллару. Это означает, что «сломался» механизм оплаты за поставку в нашу страну примерно всего. Включая автомобили, запчасти к ним и прочее.

Некоторые эксперты уже успели нарисовать несколько сценариев мрачного валютно-экспортно-импортного будущего России, подразумевающего, помимо прочего, мощный скачок инфляции в стране и резкое подорожание всего и вся, включая авто и компоненты. Однако, если приглядеться к новому положению вещей, вырисовывается любопытная картина.

Прежде всего стоит напомнить, что во всем мире валюты на биржах не торгуются. Там продают и покупают фьючерсные контракты, акции и кучу разновидностей финансовых инструментов. Приобрести на той же Нью-Йоркской бирже, например, миллион британских фунтов за доллары США у вас не получится. А в местном банке — пожалуйста. Торги валютой на бирже — уникальная гримаса российской экономической системы. Хотя и ставшая привычной — за десятилетия-то!

Фото globallookpress.com

Похоже, что банкам и всей отечественной экономике придется переходить на общепринятые в мире валютные механизмы — с расчетами на межбанковском рынке. А прокомментировать случившееся и последствия этого события редакция портала «АвтоВзгляд» попросила директора по коммуникациям коспании BitRiver экономиста Андрея Лободу.

— Введение санкций США против Мосбиржи, НКЦ, НРД в моменте — так сказать, «на эмоциях» участников валютного рынка и внешнеэкономической деятельности — теоретически может дать рост курса доллара по отношению к рублю на 2-3-5%. Но это будет временным явлением. Даже если импорт в валютном исчислении подорожает на 5%, у покупателей автомобилей не прибавится 5% средств на покупку авто, и этот фактор не позволит вырасти розничным ценам.

Основной ущерб от новых санкций лежит преимущественно в информационно-психологической плоскости. Поскольку ставит под сомнение стабильность рубля, которая требуется для успешного ведения бизнеса в стране. Но дело в том, что возможные колебания курса российской валюты в пределах коридора 85-100 рублей за доллар в течении 2024 года и так уже учтен всеми, кто так или иначе связан с экспортом-импортом.

У нас на дворе не начало 90-х прошлого века. Российский внебиржевой валютный рынок сейчас — один из самых продвинутых в мире. Поэтому «выключение из игры» Московской биржи ни на что в нашей экономике принципиально не повлияет. Пора нам уже отвыкать от колониальной «привязки» к доллару. Собственно, сейчас мы наблюдаем финальный этапа этого процесса, — подытожил в беседе с обозревателем портала «АвтоВзгляд» Андрей Лобода.