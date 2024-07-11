Свято место пусто не бывает: Казахстан завалит Россию новыми Kia и Skoda

Иностранные автостроители, сбежавшие из РФ под давлением антироссийской санкционной политики коллективного Запада, продолжают отрабатывать «параллельные» схемы возвращения в нашу страну. Естественно, не напрямую, а через местных производителей и дистрибуторов. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

Справедливости ради стоит заметить, что со своей продукцией на российском рынке «руками» наших казахстанских соседей появятся не только бренды, попавшие под санкционный запрет. Пока на нижегородской площадке готовится выпуск моделей возрожденной из пепла советской марки «Волга», донорами для которых стали автомобили китайской компании Changan, эти самые Changan будут завозиться к нам из Казахстана.

И первой ласточкой станет кроссовер с индексом CS55: он встанет на конвейер алматинского завода под контролем местечковой конторы «Астана Моторс». В настоящий момент предприятие возводится ударными темпами. И по заявлениям главы этой фирмы Нурлана Смагулова, 60% изготовленной продукции отправится на прочие рынки, включая Россию.

Кстати, помимо Changan конвейер «оседлают» легковушки и других брендов из Поднебесной. В частности, Chery и Great Wall. Первый инициирует выпуск компактного кроссовера Chery Tiggo 2, некогда успешно провалившийся на нашем рынке, а второй — внедорожник Tank 300, который уже продается в России и поставляется прямиком из КНР.

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Суммарный объем производства составит не менее 90 000 единиц в год. Причем упомянутые выше модели, согласно договоренностям китайцев с казахами, ни в одной из стран ЕАЭС собираться не будут.

А для пущей надежности от удара вторичных санкций реализацией авто на внешних рынках займутся локальные (по сути — независимые) дистрибуторы. Первые плоды совместного творчества азиатов появятся в следующем году.

Помимо прочего, на заводе в Костанае при партнерстве казахской фирмы Allur готовится запуск сразу нескольких моделей Skoda. В их числе: лифтбэки Octavia, а также кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq. Все эти автомобили, не считая маломощного и упрощенного переднеприводного паркетника Kamiq, до расставания марки с нашей страной успешно выпускались на российских заводах.

Теперь же, освоив тамошнее производство, чешские легковушки фактически станут товарами Таможенного союза и, согласно правилам регулирования торговли ЕАЭС, смогут снова и вполне себе официально продаваться в наших ДЦ. Тем более, что по бумагам изготовителем наверняка окажется не «Шкода», а та самая компания Allur.

Фото «Астана Моторс».

Иными словами, барьеров для реализации в РФ столь любимых у русского человека европейских моделей нет от слова «совсем». Первые чешско-казахские авто нам обещают уже в будущем году.

Наконец, корейская Kia получит прописку в том же Костанае, где к лету 2025 года должны пустить свои корни кроссоверы Sorento и Sportage, а также седан Cerato. Впрочем, по словам директора по развитию производственных проектов все той же Allur Романа Глущенко, на новых мощностях предусмотрена сборка и других моделей, включая компактный кроссовер Kia Soul и седан среднего класса K5.

И если объем выпуска Skoda заявлен на отметке более 40 000 экземпляров ежегодно, то производство «корейцев» запланировано на уровне 70 000. Суммарно вместе с «китайцами» — это 200 000 автомобилей в год!

Куда, если не на другие рынки и преимущественно в Россию «толкать» всю эту автопродукцию? А значит, ждем возвращения Kia со Skoda, а также пополнения китайского стока благодаря стараниям казахских мастеров.