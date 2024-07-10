Дисбаланс: какие автомобили ощутимо подешевели на фоне общего подорожания

Средневзвешенный ценник на новую легковушку упал в России ниже 3 000 000 рублей. Согласно статистическим данным, таких показателей рынку удалось добиться впервые за десять месяцев. Правда, важно заметить, что пока одни модели дешевеют, другие — продолжают дорожать. С балансом или все же дисбалансом ценовой политики автопроизводителей разобрался портал «АвтоВзгляд».

Если в первом весеннем месяце средневзвешенная цена нового автомобиля в стране была зафиксирована на отметке немногим ниже 3,4 млн. рублей, то сейчас эта планка упала до 2,9 млн. Однако если смотреть на изменения прайс-листов помодельно, то в большинстве своем они по-прежнему и безостановочно стремятся вверх — от изделий исконно русского АВТОВАЗа до псевдопремиальных иномарок заморского производства.

Впрочем, не все автоконцерны пошли по пути удорожания своей продукции. Хотя, признаться, и тут не без нюансов. Дело в том, что ряд импортеров до сих пор не смог избавиться от машин, выпущенных в прошлом и даже позапрошлом годах! Продавать-то их все же надо, пока они не успели уйти на пенсию еще до выезда из автосалона.

Скажем, некогда официальные дилеры Mitsubishi по сей день скидывают кроссоверы Outlander 2022 года выпуска, обещая дисконты до 900 000 рублей. В абсолютных цифрах — это чуть больше 2,5 млн. вместо прежних 3,4 млн. Аналогичная ситуация и с «китайцами»: те же FAW, Omoda и Jaecoo готовы уступить машины со скидкой до 700 000 рублей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Почти полмиллиона «деревянных» можно сэкономить при выборе гибридного русско-китайского паркетника Evolute i-Space, выложив вместо ранее заявленных 3,9 млн. куда более вменяемые 3,4 млн. Причем речь о ТС, сошедшим с конвейера уже в 2024 году.

Другой вопрос, что модель не вызывает интереса у массового потребителя, не готового переплачивать за сомнительный продукт, да еще и под специфическим «зеленым» соусом. Прогнозируем, что она и дальше будет существенно «проседать» в цене, дабы хоть как-то привлечь внимание покупателей.

Не менее китайский седан с российским шильдиком «Москвич 6» тоже неслабо скатился в стоимости. Если осенью минувшего года за авто в топовом варианте исполнения просили почти 3 000 000 «деревянных», то сейчас его можно приобрести, отдав без малого 2 500 000. Базовая версия сбросила с себя нелишние в кармане потенциального клиента 400 000 рублей.

Фото портала АвтоВзгляд.

Честные 250 000 реально сэкономить при покупке чистокровного китайского кроссовера Chery Tiggo 7 Pro Max, а также «копипаста» без приставки Max, но под личиной свежеиспеченного российского бренда Xcite с модельным именем X-Cross 7. Последний, напомним, получил прописку на бывшем заводе Nissan под Санкт-Петербургом и предлагается за минимальные 2 249 000 рублей. В то время, как старший «родственник» стартует с отметки в 2 670 000. Причем в продаже до сих пор имеется дореформенная версия Tiggo 7 Pro Max, доступная за первоначальные 2 520 000 руб.

Порядка 300 000 нетрудно сохранить в кошельке, отдав предпочтение «поднебесному» пикапу Dongfeng DF6, построенному на агрегатной базе Nissan Navara девятилетней давности. В самом доступном варианте внедорожник обойдется в 2,9 млн. отечественных дензнаков. И не более 150 000 можно сэкономить при выборе российского UAZ Patriot, который станет вашим за акционные 1 520 000 рублей.