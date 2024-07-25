Я б в водители пошел: оптимальные китайские кроссоверы для новичков

Китайская FAW довольно хорошо известна россиянам, ведь компания работает у нас с 2008-го года. Правда, зашла она к нам с коммерческими автомобилями, очень неплохо, кстати сказать, зарекомендовавшими себя в наших непростых условиях эксплуатации. А с 2012-го отечественные автолюбители познакомились и с легковыми авто бренда, сегодня продающимися в РФ под брендом Bestune.

В 2023 году марка реализовала в России 6904 автомобиля, а в текущем году планирует значительно увеличить этот показатель за счет вывода на рынок новых моделей. Пока же их в линейке этого производителя четыре — лифтбэк Bestune В70 и кроссоверы T55, T77 и Т99.

Первый вполне можно рассматривать и как семейное авто, хотя он идеально подходит и для корпоративных парков, и для такси в тарифах «Комфорт+» и «Бизнес», где, к слову, уже вполне успешно и используется. Большой SUV T99, если не обращать внимания на отсутствие полного привода, наверняка придется по душе поклонникам дальних вояжей, любящих путешествовать с повышенным комфортом.

А вот начинающим водителям стоит присмотреться к стильным городским «паркетникам» T55, T77. Нет, они не разочаруют и опытных драйверов, предлагая, помимо неплохой маневренности, почти исчерпывающий перечень электронных ассистентов. Однако простота в управлении делает их, как подчеркивает сам производитель, «оптимальным вариантом в качестве первого автомобиля».

Фото производителя.

Впрочем, судите сами. Во-первых, автомобили отличаются компактными размерами и хорошей обзорностью, что, согласитесь, значительно упрощает процесс маневрирования и парковки. Во-вторых, машины могут похвастать достойным клиренсом и защитными молдингами на кузове, а ведь в начале водительской карьеры мелких царапин-повреждений не избежать, как ни старайся. И, наконец, в помощь «рулевому» — камеры кругового обзора и парктроники.

Под капотом этих SUV трудится, по всекитайской традиции, 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор, агрегатированный с 7-ступенчатым «роботом», подвеска настроена должным образом и не будет досаждать седокам передачей на их пятые точки превратностей дорожного полотна. Правда, и здесь привод — исключительно передний.

Что касается уже упомянутых электронных помощников, то тут, как принято у китайцев — полный фарш, что для начинающих водителей не менее актуально, чем высокий клиренс.

Так, Bestune T55 оснащен круиз-контролем, датчиком усталости водителя, электронной системой стабилизации, антиблокировочной тормозной системой, электронным распределением тормозного усилия, системой предупреждения о лобовом столкновении и многими другими умными помощниками. В модели T77 этот список дополняют адаптивный круиз-контроль, который позволяет автомобилю самостоятельно ускоряться и замедляться в зависимости от расстояния до впереди идущего транспорта, а также система предупреждения о выезде из полосы движения. Также для новичка будет полезна система оповещения об ограничениях скорости, которая выводит актуальную информацию на приборную панель.

И остается добавить, что и цена этих «горожан» по нынешним временам вполне адекватная. Со всеми выгодами, предоставляемыми производителем, за Т55 попросят минимум 2 041 000, а за Т77 — от 2 174 000 рублей.